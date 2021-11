Ana Rosa Quintana se retira temporalmente de la televisión por un cáncer de mama

La periodista Ana Rosa Quintana, deja temporalmente su programa matinal en Telecinco debido a un carcinoma en una mama que requiere "un tratamiento intenso".

La presentadora ha anunciado la noticia durante la emisión del programa de esta misma mañana. "Salvo vacaciones, no he faltado nunca a la cita con vosotros, ni si quiera en pandemia. Hoy me despido durante un tiempo", comenzaba.

Quintana ha comentado que las últimas semanas han sido raras para ella, se ha tenido que marchar del programa en varias ocasiones y no pudo acudir el último viernes. Ha explicado durante un discurso de poco más de dos minutos, que el motivo es que le han detectado un cáncer, en concreto un carcinoma en una mama, tras pasar hace once años esta enfermedad.

Ana Rosa ha agradecido a todos sus compañeros y espectadores los 17 años en pantalla: "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés podría seguir trabajando pero me vais a permitir que esté con mi familia. Voy a hacer una vida normal. Vosotros también sois parte de mi familia y seguiré trabajando detrás de las cámaras".

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Quintana ha mostrado que se siente tranquila y que confía en el equipo médico y los avances en la investigación de esta enfermedad, "me siento muy afortunada por tener tanto amor a mi alrededor".

También ha querido aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a las mujeres en relación a esta enfermedad: "Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión".

"Se que me voy a curar pero me espera un camino complicado", finalizaba antes de dejar a cargo del programa a Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat, quienes no han podido evitar las lágrimas por la despedida de Ana Rosa: "No eres dura, eres una roca", contestaba Joaquín antes de que Pardo continuara con el programa.