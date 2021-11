Síntomas y los tipos de tratamientos del cáncer de mama

Este martes 2 de noviembre la periodista de Mediaset Ana Rosa Quintana ha anunciado que padece un cáncer de mama y que se retira del programa durante un tiempo, que espera que sea corto, porque requiere de un tratamiento potente.

Ana Rosa ha confirmado la noticia a primera hora de la mañana durante la emisión de su programa de Telecinco: "Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada. Salvo vacaciones, no he faltado nunca a la cita con vosotros, ni si quiera en pandemia. Hoy me despido durante un tiempo", ha dicho la presentadora.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo con casi 10 millones de fallecimientos en 2020. Aproximadamente, una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos bajos y medianos. Durante 2020, el tipo de cáncer que tuvo más casos nuevos confirmados fue el de mama con 2,26 millones de casos en todo el mundo. Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en 2020 fueron el pulmonar (1,8 millones de defunciones); colorrectal (935 000 muertes); hepático (830 000 defunciones); gástrico (769 000 defunciones) y de mama (685 000 defunciones).

El cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales en un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno.

Síntomas del cáncer de mama

Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Es vital consultar con su médico de inmediato si tiene algún signo o síntoma que le preocupa. Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son:

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo). Hay que tener en cuenta que la mayoría de los bultos en las mamas son causados por otras afecciones médicas . Las dos causas más comunes de bultos en las mamas son la enfermedad fibroquística (produce cambios en las mamas que no son cancerosos) y los quistes (pequeños sacos llenos de líquido que pueden formarse en las mamas).

. Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

o hundimientos en la piel de la mama. Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

o descamación en la zona del pezón o la mama. Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

del pezón o dolor en esa zona. Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

o la forma de la mama. Dolor en cualquier parte de la mama.

La prevención comienza por la propia persona. Las exploraciones periódicas, tanto en las consultas médicas como las realizadas personalmente en el propio domicilio, son vitales para descubrir un diagnostico precoz y poder actuar antes al respecto, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de tratar el problema.

¿Cómo se trata el cáncer de mama?

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer de mama se trata de varias maneras dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Normalmente, las personas con cáncer de mama suelen recibir más de un tipo de tratamiento.

Cirugía : operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer.

: operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer. Quimioterapia : a base de medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser pastillas que se toman o medicamentos que se inyectan en las venas, o en ocasiones ambos.

: a base de medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser pastillas que se toman o medicamentos que se inyectan en las venas, o en ocasiones ambos. Terapia hormonal : impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer.

: impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer. Terapia biológica : trabaja con el sistema inmunitario de su cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas o a controlar los efectos secundarios que causan otros tratamientos contra el cáncer. Los efectos secundarios son la manera en que su cuerpo reacciona a los medicamentos u otros tratamientos.

: trabaja con el sistema inmunitario de su cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas o a controlar los efectos secundarios que causan otros tratamientos contra el cáncer. Los efectos secundarios son la manera en que su cuerpo reacciona a los medicamentos u otros tratamientos. Radioterapia: se usan rayos de alta energía (similares a los rayos X) para matar las células cancerosas.

¿Se puede prevenir el cáncer?

Según la OMS, entre el 30 y el 50% de todos los casos de cáncer se pueden prevenir. El humo del tabaco tiene más de 7000 sustancias químicasa -al menos 250 son dañinas y al menos 69 se sabe que causan cáncer-. El consumo de tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año por cáncer y otras enfermedades siendo así el mayor factor de riesgo evitable de mortalidad por cáncer.

El sobrepeso y la obesidad también están relacionados con muchos tipos de cáncer, como el de esófago, colorrectal, de mama, de endometrio y de riñón. Para minimizar estos trastornos, la actividad física regular y una dieta saludable es vital. El exceso de masa corporal fue responsable del 3,4% de los cánceres en 2012, incluidos 110.000 casos de cáncer de mama por año. Se considera otro factor de riesgo para muchos tipos de cáncer el consumo de alcohol, incluido el cáncer de cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama.