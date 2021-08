Lorena Jiménez: "Muchos piensan que el mundo de la moda es solo desfilar, pero supone mucho más"

La zaragozana Lorena Jiménez Cea, de 23 años y natural de Luceni, ha sido seleccionada por la organización de Nuestra Belleza España para representar a Aragón en el certamen Miss International Spain 2021, que se celebrará en Tenerife la semana del 17 al 24 de septiembre.

Vecina de Utebo, la joven está graduada en Estética y Belleza y Asesoría de Imagen y, en la actualidad, cursa la carrera de Psicología. Actividades que, desde que tiene 14 años, ha compaginado con su gran pasión: el mundo de la pasarela. En su opinión, a pesar de su trascendencia es un gran desconocido.

"Muchos piensan que el mundo de la moda es solo desfilar, pero es mucho más que eso. Para mí es un arte y una pasión que siempre me ha acompañado", asegura. Precisamente por eso, la noticia de haber sido elegida para representar a su tierra en un certamen tan consolidado como el de Miss International Spain ha sido una auténtica alegría. "Me llamaron desde la dirección nacional de la organización junto a otras siete modelos e hicimos una serie de pruebas", rememora. Finalmente, Jiménez fue la elegida.

"Es algo muy significativo para mi desarrollo en esta profesión. Supone estar un paso más cerca de lograr mi sueño y asomarme a una ventana que seguro me va a abrir un montón de oportunidades", admite la joven.

Además, asegura que siente que lleva preparándose para este reto desde hace años. "Para mí es un trabajo diario, una forma de vida", explica. En su opinión, no se trata de alcanzar un objetivo concreto sino de adaptar una serie de hábitos que cultivan la aceptación y el amor propio como parte de su día a día: "Mantengo un estilo de vida saludable, me cuido, me gusta formarme y seguir aprendiendo".

Eso sí, a pesar de que asegura verse "con posibilidades", la aragonesa recuerda que en esta aventura es importante contar con el mayor número de apoyos. "Estoy en busca de patrocinadores que quieran apoyar mi candidatura a través de mi equipo, Talento Local Aragón", añade. Desde tiendas de moda y complementos, zapaterías, centros de estética o peluquería, como explica la modelo: "Cualquier ayuda será bien recibida".

Además, se muestra confiada y con ganas de que llegue el gran día. "Tengo las mismas posibilidades que el resto de personas que se presentan al certamen. Voy con la idea de ganar ya que confío en mí y sé que lo haré lo mejor posible. Estoy preparada para todo", concluye.