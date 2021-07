Carmen Guitián: "Para destacar en la joyería no debes parar de crear"

¿Cómo le interesó y cómo llegó al mundo de la moda?

Estudié Periodismo en la Universidad de Navarra, mi sueño era convertirme en corresponsal de guerra algún día. Sin embargo, en el cuarto año de carrera, viendo que mi vida como estudiante llegaba a su fin, me puse a pensar qué sería de mí en Siria o Afganistán, ¿qué sería de mi vida personal? Así que decidí cambiar el rumbo. Trabajé durante 9 meses en el periódico ‘El Mundo’ en el departamento de Infografía, y allí decidí hacer un curso sobre comunicación y márquetin en moda y lujo. Introducirme en este mundo me hizo sentir como en casa, con experiencias laborales maravillosas como L’Orèal, Mimoki o Kimomi.

¿Cuándo recaló en París?

En 2018 decidí venirme a París al Instituto Marangoni a estudiar mi segundo máster en ‘Fashion promotion, communication and Media’. París me abrió las puertas al mundo de la Alta Costura, trabajando para diseñadores de la talla de Giambattista Valli o Stephane Rolland.

¿Cómo ha sido el proceso para crear su propia marca de joyas?

Crear mi propia firma se convirtió en mi sueño al introducirme en este mundo, no sabía en ese momento sobre qué sería, cómo sería o dónde lo haría, pero sabía que algún día ese sueño se haría realidad. Recuerdo que desde que era pequeña, cuando viajaba, mi madre y yo nos fijábamos en las joyerías de las ciudades que visitábamos y comentábamos sus diseños. En medio de la pandemia decidí que era el momento de coger el toro por los cuernos y arriesgarme a crear mi propia marca, Guitiãn.

¿Cómo definiría la filosofía de su marca?

Guitiãn es una marca sofisticada, concebida por y para mujeres. Una marca 100% parisina, inspirada en el ‘savoir-faire’ artesanal francés, ofreciendo la personalización de determinadas joyas. Una firma creada para mujeres que duermen con sus joyas, que hacen picnics con vasos de cristal, para aquellas que niegan el amor por imposible, para acabar sucumbiendo a él.

¿Se encarga del diseño? ¿Trabaja con un equipo?

Trabajo totalmente sola, Guitiãn soy yo. Ojalá en un tiempo pueda decir que Guitiãn está formado por un equipo de personas tan ilusionadas con el proyecto como lo estoy yo. ¡Me encantaría! Respecto al diseño, hay piezas en las que he participado junto a los proveedores con los que trabajo en Alemania y Portugal. Ahora mismo estoy trabajando en una colección diseñada al 100% por mí en mi estudio. Tengo la gran suerte de contar con la ayuda de una diseñadora gráfica que plasma mis diseños, yo se los explico detalladamente y ella los dibuja.

¿Cuáles son los productos más solicitados?

Me ha sorprendido mucho porque se agotaron varios anillos en los primeros 15 días. Pero sin duda los modelos más demandados son aquellos con circonitas (anillo Cannes y pendientes Ciboure), quizá porque se acerca el verano y las piedrecitas de colores favorecen mucho al estar morenas.

¿Resulta muy complicado hacerse un hueco en este sector tan competitivo?

Sí, es duro. Yo trabajo 24/7, como me imagino que muchos emprendedores al empezar su negocio. No paro de crear contenido para redes, diseñar próximas colecciones, lidiar con proveedores, el envío de los paquetes, etc. Al final mi trabajo es 360º, hago absolutamente de todo. Para destacar en este sector tienes que hacerte notar, no parar de crear, especialmente en redes sociales.

¿Las ventas son solo ‘online’ o tiene distribución en locales físicos?

Por ahora la venta es exclusivamente ‘online’. Me encantaría algún día poder tener mi propia tienda física en pleno corazón del barrio del Marais en París, en Madrid y por supuesto en Zaragoza, ciudad donde he nacido y he crecido.