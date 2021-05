David Flores: "Yo lo que quiero es que mis padres se lleven bien"

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la declaración de David Flores el pasado viernes ante el juez a raíz de la querella que su padre, Antonio David Flores, ha puesto contra su madre, Rocío Carrasco, por el impago de la pensión.

El programa de televisión ‘Viva la vida’ se hizo eco anteayer de la intervención telefónica de Rocío Carrasco en el espacio ‘Deluxe’ del viernes, donde explicó cómo se sentía tras el paso de su hijo por los juzgados. "Ha sido un día muy difícil porque he visto cómo ‘el ser’ ha puesto a mi hijo a declarar en contra de su madre", confesó.

En este punto, la periodista Isabel Rábago desveló una frase pronunciada por David Flores ante la jueza cuando esta le preguntó si quería querellarse contra su madre: "Yo lo único que quiero es que mis padres dejen de denunciarse y se lleven bien".

Ante la reacción de algunos colaboradores, que han pedido a ambas partes que "tomen nota" de lo dicho por David Flores, Rábago respondió: "Entonces habrá que explicarle al niño quién pone las querellas, porque no la ha puesto la madre", matizó.

"En este caso, el padre pone en su nombre, sin saberlo el hijo, una querella contra la madre", reiteró la periodista.

El pasado viernes, la colaboradora de ‘Sálvame’, Laura Fa, revelaba que el hijo menor de Rocío Carrasco declaró en sede judicial "que no llama a su madre porque no le dan su teléfono y ha dicho que no tiene ninguna intención de enfrentarse contra ninguno de sus progenitores".

Según Laura Fa, que citaba al abogado de Rocío Carrasco, "David Flores se entera el martes de que tiene que ir a declarar, se lo explica su padre, él desconocía que tenía que ir a los juzgados. Cuando le preguntan si quiere ratificar la querella por impago, se queda extrañado y no entiende la pregunta", indicó la colaboradora, además de que el hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores "ha confirmado que tiene una cuenta con dinero en un banco y que es Olga (Moreno) quien gestiona ese dinero".

La demanda que Antonio David Flores interpuso contra Rocío Carrasco se basa en la reclamación de la pensión alimenticia que, presuntamente, no le ha pagado Carrasco a su hijo menor desde hace tres años, una cantidad que ascendería a unos 8.000 euros, según Antonio David.

Enfrentamiento

Esta querella se ha interpuesto a pesar de que Antonio David le debería a Carrasco, supuestamente, unos 195.000 euros de pensión alimenticia por sus dos hijos desde el año 2004. "La base es volver a utilizar a un hijo para hacer daño a la madre", destacó Laura Fa, una versión similar a la aportada por la propia Rocío Carrasco esta pasada semana.

"Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse y pedir cárcel para su madre... aunque no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano", dijo el pasado miércoles Carrasco al entrar en directo en el programa que emite su serie documental.