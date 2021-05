Rocío Carrasco: "No es verdad que la herencia de mi madre está a nombre de Fidel"

El capítulo de este jueves de ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’, que ofrece Telecinco, se ocupó esta vez de cuestiones jurídicas y económicas. Por ejemplo, la hija de Rocío Jurado habló de las herencias que ha recibido de sus padres o de los conflictos económicos que ha tenido con su ex, Antonio David Flores. Antes de la emisión del episodio, sin embargo, el programa, presentado por Carlota Corredera, se puso en contacto en directo con la protagonista para comentar algunos detalles en torno a sucesos recientes. En este caso, la inminente declaración de su hijo menor, David Flores, contra ella. "Estoy nerviosa, pero bien" fueron las palabras con las que comenzó su intervención.

Carrasco explicó que su hijo está citado a declarar este viernes en el juzgado de Alcobendas después de que "el ser" (como se refiere a su exmarido y padre del niño) haya hecho con él "lo mismo que hizo con su hija" por una querella contra su madre.

En cuanto al episodio semanal, ‘Dejándonos la piel’, Carrasco ha aportado documentación y reveladores datos sobre todo lo relacionado con la economía y los ingresos del padre de sus hijos. Pero también ha hecho lo propio con sus arcas y sus medios para ganarse la vida.

Por ejemplo, negó que sus bienes estén a nombre de su actual pareja, Fidel Albiac: "Lo que me ha dejado mi madre es mío", aseveró. Si bien, puntualizó que no le basta para vivir sin trabajar y que, incluso, le ha generado problemas finacieros.

"Es vox populi que tengo una cuestión del impuesto de sucesiones que tengo que pagar. Se puso un bien para hacer frente como aval y es una cuestión que va con su tramitación y se está solucionando", contó.

Asimismo, ha dejado claro "que la herencia de mi madre está a nombre de Fidel no es verdad. Fidel tiene sus cosas que han sido adquiridas mucho antes de que mi madre falleciese y lo que me ha dejado a mí mi madre es mío. No puede estar a nombre de otra persona que no sea el mío, claro está".

"Yo tengo que trabajar y hacer cosas para vivir, está claro. No tengo árboles que tengan dinero", dijo. Sobre la fortuna de sus padres, aún le quedan cosas por decir: "Llegará el momento de explicar cómo ha sido realmente, pero no voy a tardar 20 años".

Otro de los momentos impactantes fue cuando Carrasco desveló que su hija "no tiene derecho a pensión por tener causas de desheredación por lo que ocurrió", haciendo referencia a la supuesta paliza que esta le propinó cuando tenía 15 años.

Como cada semana, Antonio David salió mal parado en el relato de su exmujer. Le acusó de haber "vivido 20 años a costa de mi vida", de "cargarse mi vida". A continuación desveló grandes cantidades de dinero que su exmarido, según su relato, ganó en revistas y platós de televisión pese a lo cual se declaraba insolvente para pagar la mantención de sus hijos.