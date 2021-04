Aitana Morant, matrona y madre antes de los 30: "La mayoría de las veces sigue siendo la mujer la que deja de trabajar"

Aitana Morant Pablo tiene 31 años, tuvo a su primer hijo hace tres, cuando tenía 28, y el segundo llegó un año más tarde. Una edad que resultaría tardía hace décadas y que, sin embargo, hoy en día puede parecer precoz, ya que la edad media a la que se es madre por primera vez en España se ha ido retrasando progresivamente y, según las cifras recogidas en 2019 por Statista, se sitúa en 31 años.

"Diría que actualmente la edad está en torno a los 33", explica Aitana, cuya profesión, matrona, le ha permitido comprobar que las cifras han ido aumentando. "La edad me llamó mucho la atención cuando me estaba formando, así como que cada vez más personas optan por la reproducción asistida debido a este retraso o que desconocen que no son fértiles porque creen que tener la regla es prueba de lo contrario", considera.

Ella tenía claro que quería ser madre antes de los treinta y, a su alrededor, familia y amigos no se vieron sorprendidos. Quienes sí lo hacen son algunas de las parejas que acuden al centro: "Soy más joven que la mayoría de mis pacientes, y muchos se sorprenden cuando descubren que soy madre", comenta.

"Soy más joven que la mayoría de mis pacientes, y muchos se sorprenden cuando descubren que soy madre"

Ahora compagina la crianza de sus hijos junto a su pareja con su trabajo en el centro de salud Arrabal y las oposiciones. "Hay veces que siento que he relegado mi carrera profesional. Al final, son dos años de pausa, entre embarazo, parto y baja. Dos años en los que paralizas todo lo demás", reflexiona. Y no es la única porque, como ha visto a lo largo de su carrera profesional, "la mayoría de las veces sigue siendo la mujer la que deja de trabajar, porque en España la conciliación no existe, que es una de las razones por las que se retrasa muchas veces la llegada del primer hijo".

"En España la conciliación no existe, es una de las razones por las que se retrasa muchas veces la llegada del primer hijo"

No obstante, para esta joven ser madre "lo es todo" y "no lo cambiaría por nada". De hecho, asegura que intenta "no ser pesada", bromea, pero que le resulta difícil: "Al final, todas las esferas de tu vida están condicionadas por ser madre y sabes que vas a querer estar acompañada por ellos toda la vida. Al menos, yo no lo concibo de otra manera".

¿Hay una edad perfecta para ser madre?

Las razones por las que la maternidad se ha retrasado son muchas y muy variadas: el cambio de rol de la mujer, que ya no ve su vida condicionada al hogar y a la crianza de los hijos como única opción; la ausencia de una corresponsabilidad real; la alteración del orden de prioridades vitales, en el que las experiencias como viajar o el deseo de crecer profesionalmente han ganado terreno a la construcción de una familia o la inestabilidad laboral y económica de las generaciones jóvenes son algunas de ellas.

Sin embargo, la biología muestra que la edad sí influye en la calidad del embarazo, el parto y la crianza, e incluso en las posibilidades de tener un hijo. "Estoy convencida de que ser madre joven es una apuesta mejor. Comparo la experiencia entre pacientes mayores de 35 e incluso de 40 con la mía y no soy capaz de identificarme con su perfil. Tener un hijo es muy cansado, decir que no sería mentir. Y con 40 años creo que eso se lleva peor. Ya no solo durante el embarazo, en el que es cierto que hay más enfermedades de gestación, o en el parto, donde puede haber más complicaciones, sino en el posparto y la crianza, porque supone un gran esfuerzo", razona la joven.

"Llama la atención que las mujeres con carreras muy exitosas sean las que más han retrasado la maternidad"

Por lo que Morant ha podido ver, el sector profesional de la madre también influye en la decisión de retrasar el primer hijo. "En el ámbito sanitario hay bastantes enfermeras madres, quizá porque están más concienciadas. También hay más profesoras. Eso sí, tenemos ciertas penalizaciones: ahora sabemos que no nos va a faltar trabajo, pero no podemos coger otro contrato si estamos con la baja, por ejemplo. No obstante, creo que en el ámbito privado, la maternidad está mucho más penalizada que en el público, de hecho, a veces hasta lo preguntan en las entrevistas de trabajo. Llama la atención que las mujeres con carreras muy exitosas, en sectores como la administración de empresas o la ingeniería, son las que más retrasan la maternidad", señala.

Entre las dudas más frecuentes que los pacientes comparten con ella se encuentran por qué la cesárea es peor vía de parto que el propio parto, cuestiones sobre los cuidados al recién nacido o cómo se quedará el cuerpo de las mujeres después de dar a luz. La matrona trata de reconducir las preocupaciones a la fase posterior, la de la crianza, que considera mucho más exigente que lo anterior. "Yo creo que se ha perdido mucha cultura, sobre todo de lactancia y crianza, y que andamos un poco perdidas". asegura la joven, quien confiesa que su experiencia laboral la ha ayudado a saber cómo desenvolverse durante la maternidad con mayor fluidez. "Antes, como se tenían muchísimos más hijos y mucho antes, era habitual que tus hijos coincidieran en edad con el más joven de sus tíos. Eso ayudaba a transmitir la cultura de la lactancia y los cuidados. Ahora esa cultura se ha perdido", razona.

¿Funciona la co-responsabilidad?

El 1 de enero de 2021 entraron en vigor cambios en lo referente al permiso de paternidad. El principal: a partir de esa fecha, los padres pueden disfrutar de 16 semanas, el mismo tiempo que las madres, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad de la crianza. "Actualmente casi todas las parejas que tengo se parten la prestación: ellas liquidan todo el permiso de maternidad y lactancia y entonces son ellos quienes se cogen el de paternidad, para que el bebé no se vaya a una guardería con cinco meses", señala la sanitaria.

Sin embargo, el pasado año dejó sobre la mesa un dato relevante: Nueve de cada diez excedencias por cuidado familiar fue pedida por una mujer en 2020, cuando el parón provocado por las medidas para frenar el coronavirus obligó a muchos a reorganizar sus vidas. "Casi en el 100% de los casos es la madre la que coge la excedencia o decide no buscar más empleos", añade Morant.

La especialista no está de acuerdo con que ofrecer las mismas semanas de permiso vaya a marcar un cambio significativo en la corresponsabilización. "Al final se está penalizando a la figura de la mujer, porque un autónomo, por ejemplo, no va a coger el permiso".

Además, Morant señala que "con todo el tema del Covid-19, se ha desplazado del proceso del embarazo a los padres, a quienes no se les permite asistir a ecografías o sesiones".

"Es muy difícil cambiar la mentalidad con medidas políticas como se está intentando hacer"

Por otro lado, considera que todavía queda un largo camino en la concienciación sobre la distribución de tareas y responsabilidades. "Aunque veo mucho interés por parte de los padres que vienen en aprender y prepararse, creo que las mujeres seguimos asumiendo la carga mental de la maternidad y somos las que pensamos en que hay que comprar pañales o calcetines para el año que viene porque el bebé ha crecido. Creo que es muy difícil cambiar la mentalidad con medidas políticas como se está intentando hacer".

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.