Javi, de la 'Isla de las tentaciones': "Georgina y yo teníamos muy claro que nos íbamos a comer el mundo"

Poco podían imaginar los protagonistas de esta noticia cuando iban al instituto que ambos compartirían portadas del corazón. Cada uno a su manera, han conseguido gran popularidad y copar titulares. Javi, el fotógrafo oscense de ‘La isla de las tentaciones’, y Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, fueron al mismo instituto en Jaca, Huesca. Ya es sabido que allí se conocieron y tuvieron una amistad que pudo terminar en algo más.

Según publicó hace unos días la revista ‘Semana’, la relación terminó cuando ella decidió mudarse a Madrid para abrirse nuevos horizontes. El propio Javi ha reconocido que aunque sí tentó a la modelo, ella pudo resistirse a sus encantos.

Ahora, el mencionado semanario ha publicado una entrevista con el fotógrafo en la que asegura, entre otras cosas, que pasaron “mucho tiempo juntos entre los 13 y los 18 años” y que, entre otras muchas confidencias, ambos se confesaron su sueño de viajar. “Los dos teníamos muy claro que nos íbamos a comer el mundo”, asegura el oscense.

Tal y como recuerda Javi, ambos se conocieron en la urbanización de él porque la actual novia de Cristiano era la mejor amiga de su vecina, quien, como Georgina, acudía a clases de ballet. Posteriormente, además, coincidieron en el instituto Domingo Miral de Jaca y allí entablaron “una bonita amistad” y compartieron grupo de amigos.

Una amistad que no fue a más, y no porque al entonces adolescente Javi no le gustara Georgina. “Ella era muy selectiva”, confiesa a la revista. “Tenía mucho éxito, para mí siempre fue una de las chicas más guapas del instituto”. La relación, en cualquier caso, acabó cuando la joven dejó Jaca para probar suerte en Madrid y cortó la relación con su círculo de amistades oscenses. Javi reconoce que apenas ha mantenido el contacto con ella después de tantos años, no así con la hermana de Georgina, Ivana, con quien dice sí guardar relación.

“Ahora que han pasado los años y veo que se ha convertido en una mujer con una familia increíble que ha cumplido lo que se ha propuesto y yo, que no me puedo quejar porque he cumplido muchos sueños, me hace gracia recordar lo que hablábamos. Quién nos lo iba a decir cuando estábamos en ese parque de Jaca…”, recuerda. Y sobre la relación de Georgina con Cristiano, asegura: “Fue muy fuerte, claro. Estaba con el jugador más famoso del mundo y en Jaca no se hablaba de otra cosa. Yo ya no vivía allí, pero sé que fue muy fuerte”.

Sobre lo que hizo él cuando acabó el instituto, explica que se marchó a Zaragoza a estudiar Veterinaria, y en el último curso, gracias a una beca que le dio la universidad, viajó a Argentina, donde completó sus estudios y encontró su verdadera vocación: la fotografía. “Me recorrí toda Sudamérica haciendo fotos y ya supe que eso era lo que quería hacer. Solo tenía 21 años, pero desde entonces me gano la vida haciendo fotos y viajando por todo el mundo”, explica.

Ahora, se hace un hueco en la televisión gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’. “Vieron mi perfil de Instagram y les gustó porque era justo lo que estaban buscando. Yo me lancé porque soy de tirarme al vacío siempre y la verdad es que no sabía dónde me metía porque, si te soy sincero, no había visto nunca el programa. Solo me dijeron que me iba de viaje con cinco chicas muy guapas a tratar de conquistar a una de ellas y me pareció una idea increíble. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia y no me arrepiento”.