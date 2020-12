Un huevo de récord: tamaño "XXXXXXL"

Confiesa que no sabe qué hacer. Nunca se había encontrado ante una duda de este tipo y no será porque no esté acostumbrado a recogerlos y seleccionarlos. De momento, Emilio Manuel Pérez lo tiene en su casa, envuelto en papel y colocado en un plato, conservado a temperatura ambiente. Este empresario avícola pacense de 47 años recoge todos los días a mano cientos de huevos en su finca de Cabeza del Buey, una población rural de poco más de 4.800 vecinos, ubicada en la comarca extremeña de La Serena. Antes ya se había topado con piezas sorprendentes, pero lo que vio el domingo le sobresaltó. Una de las cientos de gallinas que cría en libertad, en las dos hectáreas de su granja a los pies de la sierra, había puesto un huevo de un tamaño descomunal. Casi parecía una patata.

"Es una talla XXXXXXL", comenta entre carcajadas este ganadero, que relata de manera muy gráfica cómo aún epatado corrió hasta una pequeña báscula que tiene en casa para comprobar que el huevo pesaba 182 gramos. Según averiguó después, es el más grande registrado en España. Supera a otro excepcional, de 176 gramos, que fue localizado en 2015, en la población valenciana de Moixent.

El peso del huevo caputbovense es unas tres veces mayor de lo que puede ser una pieza mediana (talla M) o un calibre L pequeño, que va de los 63 a los 73 gramos. A partir de ahí, todo es XL. "Es muy habitual -explica Pérez- encontrar huevos con dos yemas y de grandes tamaños en Rinconada Huevos Camperos (nombre del negocio). Desde que comenzamos, en 2014, hemos recogido huevos superiores a los 100 gramos en varias ocasiones, de 110 e incluso de 126 gramos, pero jamás como el que hallamos el domingo en la granja". Los 182 gramos se complementan con otras dos cifras sorprendentes. El súper huevo mide 11 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho.

Esta granja de gallinas ponedoras está ubicada junto a Almorchón, pedanía de Cabeza del Buey, al límite de las faldas de la sierra pacense de la Rinconada. Pérez tiene gallinas camperas, de raza Isa Brown, a las que alimenta con cereales y con todo lo que ellas mismas pican por la finca, pues se trata de 750 aves que campan a sus anchas y que no saben lo que es una jaula.

"El huevo gigante está en casa, guardadito al menos durante unos días. Ya veremos qué hacemos. Mi hijo dice que lo venda", desvela orgulloso este empresario rural que, como tantos otros negocios familiares muy vinculados a la restauración, ha sufrido el duro impacto de la pandemia. No obstante, se mantiene a flote gracias a la venta a tiendas, que apenas ha sufrido merma.

El suyo es un negocio local. Casi el 90% de la producción se queda en Cabeza del Buey, donde distribuye a comercios, bares y restaurantes, pisos tutelados y a la residencia de mayores. También vende en Don Benito, Villanueva de la Serena y Talarrubias, porque es una de las pocas granjas de gallinas camperas que hay en Extremadura.