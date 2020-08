Los lunes, mejor con memes (sobre todo los de 2020)

Podríamos hacerlo oficial: 2020 está siendo un año bastante catastrófico y, probablemente, para millennials y generación Z, se lleve el título el premio al peor año con diferencia. Tras una primera mitad de año repleta de adversidades, el verano no prometía mucho. ¿Crees que las predicciones eran ciertas? ¿Acertaron los memes con tu verano de 2020? ¿Te ha pasado a ti también que has tardado en encajar que ya solo quedan cuatro meses y medio para entrar en el 2021?

¡Así es! Estamos en el octavo mes del año, aunque a ratos parezca que Navidad no fue hace tanto y que, entre medio, ha habido una especie de limbo temporal en el que te ha dado tiempo a ser cocinero, estudiante, tiktoker, restaurador y a encontrar en el gotelé, el empedrado o las maderas de casa formas que nunca antes habías visto. No, si fácil no está siendo. Pero si te gustó el recopilatorio de memes de 2019, verás cuando llegue el de 2020 el próximo mes de diciembre: en memes, las redes, no han escatimado en recursos.

Tanto si estás de vacaciones como si te toca trabajar, aquí tienes unos cuantos precedentes en forma de meme de esa promesa de galería anual que, confiamos, te saque una gran sonrisa. Así esperamos demostrar, una vez más, que sabemos reírnos de nosotros mismos hasta en las peores ocasiones. ¡A disfrutar!

