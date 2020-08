Golpe de humor: memes para recordarte que la vida es bella (o no, pero sabemos reírnos de nosotros mismos)

¿Crees que se están cumpliendo las previsiones que los memes auguraban para el verano de 2020? Es curioso como el retorcido sentido del humor acierta de pleno en muchas ocasiones, ¿verdad? Sea como sea, si eres de los responsables que han decidido quedarse en su casa y llevan a rajatabla las medidas de seguridad y por ello crees que tu verano no hay quien lo levante, te equivocas: el humor nos salvará. Al menos de la amargura, ¿o qué?

Y no lo decimos nosotros, que lo dice la ciencia: reírse de uno mismo tiene beneficios psicológicos. De entre los cuatro tipos de humor que existen, el agresivo, que supone la burla del prójimo; el autodenigrante, lo mismo pero al propio individuo; el prosocial, aquel amabie e inofensivo, y el de autoayuda, este último, así como el más social, ayudan a controlar y gestionar la ira, y está vinculado a la felicidad y la satisfacción.

Porque es probable que este verano no luzcas el moreno de todos los anteriores (si es que eres de los de melanina fácil), que no veas el mar o ese destino soñado para el verano 2020. Hasta parece que lo de la canción del verano no está nada claro. Pero si hay algo que nos ha enseñado este 2020 es que cuando la responsabilidad social lo requiere, en casa tampoco faltan planazos. Sobre todo, con buen humor. Para echarte una mano con el reto, que no es tampoco fácil, te dejamos una galería de memes. ¡Que la disfrutes!

