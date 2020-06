La alcañizana Anaju, finalista de Operación Triunfo

El trabajo tiene su premio. Y el jurado de Operación Triunfo lo volvió a demostrar en la semifinal de la edición de este año eligiendo a la turolense Anaju para su pase directo a la final del concurso, que llegará la semana que viene. Su emocionante interpretación del tema 'Nana del Mediterráneo' hizo decantarse al jurado, que la escogió por delante de sus compañeros Samantha, Flavio y Maialen, que quedaron en manos de la audiencia para conseguir el último puesto en la final. Los otros dos se despiden ya de la televisiva academia.

dios se lo merece TANTO pic.twitter.com/TL9QD8gwdZ https://t.co/QJpnpQj8GY — best of anaju 🪐 (@anajuarchive) June 3, 2020

El jurado de Operación Triunfo ha decidido que Anajú sea la cuarta finalista. La natural de Alcañiz ha dado la sorpresa en la noche de este miércoles colándose en la final del concurso y el público elegirá ahora a un quinto finalista.

La joven de Alcañiz, de 25 años, vive una semana de ensueño. El pasado viernes lanzó al mercado musical su primer single, 'Me Iré’, que en su estreno se colocó en el número 1 de iTunes España y ya suma más de un millón de visualizaciones en Youtube.

La gala 12 de OT comenzó con 'Lay all your love on me' de ABBA, que interpretaron los siete concursantes sobre el escenario. Después, además de Anaju, los otros tres semifinalistas defendieron sus temas en solitario. Samantha cantó ‘Something’s Got A Hold On Me' de Etta James (en una versión de Christina Aguilera); Maialen se atrevió a versionar ‘Si te vas' de Extremoduro, junto a una banda en directo; y Flavio cantó ‘VI' de Pablo López mientras tocaba magistralmente el piano.

Además, los tres finalistas conocidos la semana pasada, ya sin nervios, cantaban con artistas invitados: Nia, junto a Blas Cantó, el tema ‘Hoy tengo ganas de ti’ de Miguel Gallardo; Hugo, con el extriunfito y representante de España en Eurovisión Miki Núñez su canción ‘Me vale’, y Eva junto a Guille Milkyway cantaba ‘El momento’, de La Casa Azul.

Anaju queda ahora en manos de la audiencia, que será quién decida la semana que viene si toma o no el testigo de Famous, ganador de la edición anterior. La competencia será dura para la aragonesa.