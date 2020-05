La alcañizana Anaju, en la cuerda floja ante la final de Operación Triunfo

Constante y trabajadora. Anaju se se ha convertido en un pilar para sus compañeros en la academia de Operación Triunfo, pero la continuidad de la alcañizana está ahora en manos de la audiencia, ya que en la gala de este miércoles no consiguió uno de los tres pases directos a la final (dos del jurado y uno de los profesores) y será el público quien decida si ocupará una de las dos plazas para la final que se sumarán a las conseguidas por Hugo, Eva y Nía. Anajú se jugará así el pase con sus compañeros Flavio, Samantha y Maialen.

La joven de Alcañiz defendió en la gala once 'Nunca estoy', un reciente tama de C. Tangana que la bajoaragonesa tuvo que interpretar tumbada en una gran cama sobre el escenario del 'talent show'. Al autor de la canción le gustó la actuación. "Donde hay q mandar el SMS para votar a @SoyAnajuOT2020 ?", preguntó el cantante madrileño en Twitter.

Donde hay q mandar el SMS para votar a @SoyAnajuOT2020 ? — El madrileño (@c_tangana) May 27, 2020

Entre las actuaciones del resto de sus compañeros, destacó como siempre Nía. Estaba cantado que iba a ser una de las finalistas de este año. La canaria no ha fallado en ninguna de sus actuaciones y no la sido nominada por el jurado durante todo el concurso. En la gala once no defraudó e hizo una versión de 'Halo' de Beyonce, que poco tuvo que envidiar a la original.

El cordobés Hugo también obtuvo el pase directo del jurado gracias a su particular homenaje a Camarón. El concursante interpretó 'La leyenda del tiempo' acompañado sobre el escenario por una banda en directo.

La tercera finalista conocida este miércoles fue Eva, quien a pesar de no ser elegida por el jurado, su versión de 'Nothing Else Matters' de Metallica contó con el favor de los profesores de la academia, que le dieron el pase directo a la final.

Flavio se salvó de la expulsión, tras haber quedado nominado la semana pasada junto a Bruno, quien terminó este miércoles su trayectoria en el concurso despidiéndose con su primer single, 'Fugitivos'. El jurado destacó la evolución de Flavio, quien también defendió su propia canción, 'Calma', durante la gala, pero no fue suficiente para conseguir el pase directo a la final. Así que, por segunda semana consecutiva, su trayectoria dentro del concurso queda a merced de la audiencia.

Tras una complicada semana con bajones emocionales, Samantha subió el ritmo de la gala con la canción 'Freed From Desire'. La valenciana superó el reto personal que suponía para ella bailar sobre el escenario, pero su actuación no logró el apoyo del jurado ni de los profesores para pasar a la final.

La cuarta candidata a ocupar un puesto en la final es Maialen. La navarra ha evolucionado mucho durante su paso por el programa, algo muy valorado dentro y fuera de la academia. Este miércoles interpretó 'Should I Stay Or Should I Go'.

La gala de este miércoles que marcó ya la recta final de la undécima edición de 'Operación Triunfo', marcada por un bonito arranque en el que concursantes y profesores cantaron juntos por primera vez, interpretando el tema 'Forever Young'.

Ahora, habrá que esperar una semana para saber si la turolense Anaju optará o no a ganar el concurso. Confiemos en que no sufra ningún tropiezo por el camino, como el que tuvo esta semana en la academia y pudo verse en un vídeo de la gala, lo que motivó un ataque de risa de Natalia Jiménez en la mesa del jurado. "No te preocupes, también me pasa", dijo entre carcajadas la cantante.