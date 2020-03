Anaju, de Operación Triunfo: "estoy en casa, estoy bien. Cuidaos, quereos y seguid las instrucciones de sanidad"

Antes de una histórica gala el pasado domingo, en la que no hubo ni expulsados, ni favoritos y el escenario fue el gimnasio de la academia, tal y como explicó la directora de la academia, Noemí Galera, los jóvenes fueron informados este fin de semana de la existencia del coronavirus y las consecuencias que ello estaba trayendo. Noticias que llegaron a los concursantes junto a ayuda psicológica y la posibilidad de hablar con sus familias.

No obstante, las noticias que llegaban el lunes hacían saltar las lágrimas de unos concursantes que, debido al aislamiento propio del programa no podían hacerse a la idea de la situación que se está viviendo fuera estos días: RTVE cancelaba OT 2020 y mandaba a los concursantes a casa. Antes de despedirse, Noemí pedía a los concursantse que se tomasen con calma el regreso a las redes sociales y advertía de que había comentarios de todo tipo.

La concursante de Alcañiz, Anaju, ha decidido seguir el consejo de la directora de la academia y mandar un mensaje de calma a todos sus seguidores a través de una 'story' en su cuenta anterior a Operación Triunfo:

"Hola, gente, ¿qué tal? (Yo) en pijama, despeinada y con mis pintas de mierda, pero no pasa nada porque eso significa que estoy en casa, que estoy bien, que estamos todos bien. Ya dije que iría 'chill' con las redes, y (la decisión) va a seguir así. Voy a ir poco a poco, voy a ir asimilando todo bastante poco a poco y pasico a pasico. Perdonad si no respondo a las cosas porque de verdad que me lo voy a tomar con calma para poder gestionármelo lo mejor posible. Pero quería pasarme por aquí para agradeceros un montón todo el apoyo que nos habéis estado dando y que, por favor, tengáis mucho cuidado con el virus, que estéis todos bien y que sigáis a rajatabla las medidas sanitarias para que todo se acabe mucho antes y podamos volver lo antes posible a la academia otra vez para acabar lo que está empezado. Que os quiero un montón y que muchas gracias".

Además, la joven ha añadido una imagen en la terraza de la academia junto al siguiente mensaje: "cuidaos, quereos y seguid las instrucciones de sanidad".