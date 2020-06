Desarrollan una aplicación móvil que evalúa el estado físico de personas mayores

Un equipo de investigación de las universidades de Cádiz, Granada y Montfort de Leicester, en Inglaterra, ha creado un programa para móviles que evalúa la condición física de los ancianos, que no requiere de sensores externos ni de otros dispositivos distintos a un teléfono cualquiera.

Según ha informado en una nota de prensa la Fundación Descubre, la app determina la capacidad de la persona realizando distintas actividades, por lo que puede ser un aliado en los entrenamientos adaptados a la movilidad de cada individuo.

El objetivo de la aplicación, denominada m-SFT, es "lograr una herramienta que permita a las personas mayores mantener un buen estado mediante la realización de actividad física adaptada a sus condiciones de salud".

En el artículo 'm-SFT: A Novel Mobile Health System to Assess the Elderly Physical Condition' publicado en la revista científica 'Sensors', los expertos confirman la utilidad de esta nueva aplicación para realizar un seguimiento de la evolución de sus capacidades "de una manera fácil y exacta".

De esta manera, se permite la adecuación del ejercicio físico, imprescindible para mantener una buena salud, de manera individual y personalizada en relación con el punto de partida de la evaluación y ofrece la información necesaria para que pueda modificarse a medida que se avanza en agilidad o fuerza.

En el caso de los ancianos, es recomendable la práctica regular de actividad, ya que previene el deterioro funcional, osteoporosis, fragilidad, caídas y fracturas, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y reduce el riesgo de mortalidad prematura.

"Sin embargo, a pesar de estos indudables beneficios, este segmento de la población permanece en gran parte inactivo. Por lo tanto, encontrar formas efectivas de aumentar y mantener los niveles de actividad física en las personas mayores durante períodos prolongados constituye un desafío", ha afirmado a la Fundación Descubre la investigadora de la Universidad De Montfort Raquel Ureña, autora del artículo y responsable del proyecto.

La propuesta de los expertos permite la obtención de la información en el teléfono automáticamente mientras se realiza la actividad mediante los propios sensores que tienen los móviles incorporados. Además, la información se archiva en el propio dispositivo, por lo que no es necesario que esté conectado a Internet.

Los expertos han confirmado la fiabilidad de las pruebas realizadas con el nuevo sistema. Concretamente, han realizado un estudio comparativo en voluntarios de entre 53 y 61 años entre el SFT original y la aplicación m-SFT, creada por los investigadores. Además, la facilidad de uso del sistema ha sido evaluada por 34 expertos en salud que han valorado la herramienta con 84,4 puntos sobre 100.

La evolución del paciente queda almacenada en el teléfono y puede ser enviada a los profesionales sanitarios para que realicen un seguimiento de sus capacidades en la actividad física. De esta manera, pueden prescribirse ejercicios personalizados que "mejoren ciertos movimientos o fortalezcan determinadas zonas del cuerpo". Así, se amplían las posibilidades de una vigilancia continua de la salud a nivel individual y de la población y puede fomentar comportamientos saludables para reducir o incluso prevenir problemas de salud.

Aunque la aplicación aún se encuentra en su fase piloto, los expertos indican que en breve podrá estar a disposición del personal sanitario y entrenadores para facilitar su trabajo en las evaluaciones previas en personas mayores.

Los trabajos se han financiado a través del proyecto europeo 'H2020-MSCA 2016-DeciTrustNET' y 'Sistemas inteligentes de toma de decisión y consenso en ambiente difuso: aplicaciones en e-salud y e-comercio', del Ministerio de Ciencia e Innovación.