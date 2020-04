Jon Kortajarena se enfada porque Glovo no le trae una tortilla de patatas y le llueven las críticas en redes sociales

El modelo Jon Kortajarena ha hecho públicas las conversaciones que ha tenido con Glovo en las que les reprochaba su tardanza en un pedido. Los usuarios le han dado la vuelta y han estallado en su contra por el trato que dio al trabajador.

"Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio no lo deis", les reprochó. Su malestar fue causado por un retraso en su pedido de una tortilla de patatas. "Llevo esperando dos horas para una tortilla". "Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la tortilla", llegó a escribirles. "Ojalá algún día tenga usted ganas de tortilla y jueguen con sus sentimientos".

Ante la imposibilidad de conocer cuánto tiempo más va a tardar su pedido, el Jon Kortajarena decide cancelar su pedido, y la empresa le dice que no habrá coste alguno por la anulación. "Solo faltaba que me cobréis una tortilla cuando he estado esperando dos horas y nunca ha llegado".

Tras las de críticas que ha recibido, el modelo se ha visto obligado a dar explicaciones a través de Instagram. Al parecer, Kortajarena había venido de Los Ángeles al saber que su madre tenía coronavirus para estar lo más cerca posible de ella. "En el vuelo, dadas las circunstancias, solo te dan una botella de agua y una chocolatina para 11 horas".

Al existir el estado de alarma, los establecimientos estaban cerrados y tampoco podía comprar nada para cenar. Por eso, al llegar decidió pedir comida a domicilio, ya que en su casa "no había nada después de estar tres meses fuera".

"Me dijeron que tardarían 20 minutos y como tras dos horas no había llegado nada, lo reclamé", explicó. "Yo lo decía con un tono de humor, pero entiendo que no sonó así, así que es importante pedir disculpas", confesó.