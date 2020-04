Alejandro Sanz comparte el vídeo de la niña zaragozana de 3 años que no le da tiempo a hacer los deberes

Alejandro Sanz ha compartido en su cuenta de Instagram el vídeo de Heraldo.es donde aparece una niña zaragozana de 3 años diciendo que no le "da la vida" para hacer los deberes en casa. Fue una declaración espontánea de la pequeña Sofía Pinzón, según explicó a HERALDO su progenitor, que grabó sus palabras.

El vídeo se convirtió en viral en pocas horas en las redes sociales y el cantante ha querido compartirlo también con sus seguidores. "La historia de la niña que no quería hacer los deberes y ya está. #ElMundoFueraLaPelícula", ha comentado Alejandro Sanz.

El vídeo en el que esta pequeña explica a su padre que "está harta" de tantos deberes fue colgado en redes hace una semana y se hizo viral.

Con el estado de alarma y la obligación de mantenerse confinado, los niños están recibiendo tareas de sus profesores para que continúen con el curso.

En la grabación, la menor, que se encuentra desayunando en la terraza con su padre, Carlos Pinzón, responde muy resuelta a la pregunta de si tiene que hacer deberes. “No quiero más deberes. Que no quiero”, espeta. “Que no quiero y ya está porque es que no me da la vida. Estoy muy liada”, asegura al tiempo que añade que no le gustan. “Paso de mis deberes, es que tengo que pasar”, concluye.

Según explicó a Heraldo su padre, le pareció muy divertida la forma en la que expresaba la pequeña, por lo que le pidió que lo repitiese a cámara. “Fue muy espontáneo, era sábado por la mañana y le pregunté que qué tenía hacer y respondió así”. Sin embargo, lo que empezó como un vídeo para pasar a familiares y amigos pronto se convirtió en un contenido viral. Sofía tiene dos hermanos: Martina, de 11 años, y Javier, de 15, que van a 6º de primaria y a 3º de la ESO respectivamente.