Sofía, una zaragozana de 3 años: "No me da la vida de tantos deberes"

El vídeo no dura más que un minuto. Sin embargo, la zaragozana Sofía Pinzón, con tan solo 3 años, enseguida logra meterse al bolsillo a los espectadores gracias a su frescura y desparpajo. En tan solo una semana ha superado el millón y medio de reproducciones en redes sociales y ha sido compartido por más de 20.000 personas.

En la grabación, la menor, que se encuentra desayunando en la terraza con su padre, Carlos Pinzón, responde muy resuelta a la pregunta de si tiene que hacer deberes. “No quiero más deberes. Que no quiero”, espeta. “Que no quiero y ya está porque es que no me da la vida. Estoy muy liada”, asegura al tiempo que añade que no le gustan. “Paso de mis deberes, es que tengo que pasar”, concluye.

El vídeo en el que esta pequeña explica a su padre que "está harta" de tantos deberes fue colgado en redes hace una semana y se hizo viral.

Su padre asegura que le pareció muy divertida la forma en la que expresaba por lo que le pidió que lo repitiese a cámara. “Fue muy espontáneo, era sábado por la mañana y le pregunté que qué tenía hacer y respondió así”, relata su padre. Sin embargo, lo que empezó como un vídeo para pasar a familiares y amigos pronto se convirtió en un contenido viral.

¿El motivo? Porque refleja a la perfección la realidad que están viviendo miles de familias aragonesas y del resto de España durante el confinamiento pues que se han visto obligados a llevar un exhaustivo control de los deberes escolares en casa. “Sofía tiene solo tres años y no tiene mucha carga pero ve lo que tienen que hacer sus hermanos y es considerable”, explica María Lou, su madre.

Martina, de 11 años, y Javier, de 15, van a 6º de primaria y a 3º de la ESO respectivamente. En su caso la tarea diaria es mayor. “Es una situación bastante complicada pues cada familia tiene una manera distinta de afrontarlo y hay que hacer un poco de tetris”, admite.

En el caso de esta familia aragonesa de tres hijos, la carga extra que está suponiendo la declaración del estado de alarma a nivel educativo desde el cierre de los centros escolares el pasado mes de marzo es más que evidente. “En casa solo tenemos un ordenador disponible y ni siquiera hay impresora. En el caso de las fichas que tiene que hacer Sofía, por ejemplo, las hacemos a mano y las adaptamos”, explica Lou, que es quien tiene que hacerse cargo de los deberes pues el centro de educación infantil en el que trabaja permanece cerrado hasta nueva orden.

“Al final la gente se ha sentido reflejada porque es algo que nos está tocando vivir a todos”, resume Pinzón, que todavía no da crédito al éxito que ha tenido el vídeo en las redes #sociales. “Su dulzura y la forma que tiene de expresarse es muy divertida porque parece una persona mayor. Creo que se han juntado varias cosas”, afirma.

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.