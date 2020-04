Ana Rosa Quintana abandona afónica su programa en directo por un problema de alergia

Ana Rosa Quintana, la presentadora líder de la mañana de Telecinco ha sufrido este miércoles una complicación durante su programa matutino. De hecho, ha tenido que abandonar en pleno directo y ante el asombro de los espectadores.

Ana Rosa Quintana había llegado a plató afónica debido, según ha explicado ella mismo, a la alergia. Guillermo Lerma, que durante las semanas de cuarentena ha ocupado el lugar de Patricia Pardo como copresentador en la sección de actualidad, ha servido de apoyo a la presentadora desde el inicio del programa, aunque finalmente ha sido la periodista Ana Terradillos quien ha tomado el relevo y ha conducido el espacio hasta el final.

"Es lo de todos los años. Tengo que aclarar que yo tengo alergia", ha explicado la periodista nada más dar comienzo al programa. Ana Rosa ha comentado que no ha comenzado a tomarse los antihistamínicos y que esta puede ser la razón de su afonía. La presentadora se ha calificado como "desastre", debido a su descuido.

A falta de algo más de una hora y media para el fin del espacio y tras señalar en varias ocasiones que no podía llevar con normalidad las entrevistas, Ana Rosa se ha despedido. "Lo siento, pero tengo que irme. No se preocupen, mañana estaré de vuelta. No se librarán tan fácilmente", ha señalado.