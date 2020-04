¿Alergia o coronavirus? La diferencia puede estar en la fiebre

Los expertos coinciden. Con la llegada de la primavera, las personas que padecen alergias, principalmente al polen -gramíneas, olivo y plátano- pueden sentirse confundidas, ya que alguno de los síntomas que presentan las alergias -y aquí es donde intervienen la alarma y la confusión- puede resultar parecido al Síndrome Respiratorio Agudo Severo, que provoca el coronavirus.

Una diferencia importante

Los principales síntomas del covid-19 son fiebre, tos seca -que puede llegar a irritar la faringe, ocasionando faringitis, cansancio y dificultad para respirar-, en ocasiones acompañada de sensación de opresión en el torax, y, aunque menos frecuentes, síntomas gastrointestinales. Pero -y esta es la diferencia principal entre las dos patologías-, los síntomas respiratorios generados por las alergias, raramente se ven acompañados ni por fiebre ni por episodios gastrointestinales, y en las alergias suelen predominar la mucosidad y la congestión nasal, mucho menos frecuentes en el caso del covid-19. Otra diferencia: los pacientes alérgicos al polen pueden tener picor -que no dolor-, en el paladar y en la garganta.

¿Tengo mayor riesgo de infección si soy alérgico o asmático?

Otra cuestión que preocupa bastante es si los alérgicos presentan mayor riesgo de ser infectados por el covid-19. Pero, de momento, los especialistas sostienen que no se ha constatado que las patologías alérgicas y el asma sean factores de riesgo. En este sentido, las principales enfermedades asociadas al covid-19 vienen siendo la hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, así como la Enfermedad Pulmonar Ostructiva Ccrónica (EPOC). Y conviene no olvidar, recuerdan, que el sistema inmunitario de una persona alérgica funciona igual que el de cualquier otra que no lo sea, en la defensa frente a los microorganismos.

Seguir con los tratamientos médicos

Y, aunque ser alérgico o asmático no supone un mayor riesgo de contagio, los alergólogos insisten en la importancia de seguir con el tratamiento prescrito por el especialista para evitar así posibles complicaciones graves -sobre todo en las personas con asma-, en caso de que se produzca contagio por coronavirus.

Ni a las 12 de la mañana ni a las 5 de la tarde

También inciden en que aunque estar confinados en casa protege frente a los pólenes, es necesario ventilar bien los domicilios, pero conviene no hacerlo ni a las 12 de la mañana ni a las cinco de la tarde, ya que estas son las horas de mayor concentración de pólenes. Los purificadores de aire también son un factor a tener en cuenta, ya que reducen la carga ambiental de pólenes, lo que hace que los alérgicos se vean menos expuestos al polen que pueda entrar cuando abrimos puertas y ventanas.

