Jorge Pérez, el 'guapo oficial' de la Guardia Civil, concursará en 'Supervivientes' 

Jorge Pérez, el 'guapo oficial' de la Guardia Civil -así le han bautizado en las rede sociales-, es el décimo concursante confirmado del 'Supervivientes 2020', según ha informado este martes 'Cuatro al día'.

Este agente, de 36 años, saltó al mundo de la fama hace un par de años cuando la cuenta de Twitter oficial del cuerpo publicó una foto suya. Las rede sociales hicieron viral su imagen y la agencia Sight Management contactó con él para trabajar también como modelo. Ahora se atreve con un 'reality' de televisión de lo más popular.

Compartirá aventura con personas influyentes en el panorama del corazón nacional y con diferentes artistas. Rocío Flores, Alejandro Reyes, Nyno Vargas, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, son solo algunos de los confirmados.

Concursantes confirmados

-Albert Barranco, conocido por ser tronista en Mujeres y hombres y viceversa, fue el primer concursante anunciado. Además, se le ha relacionado con rostros como Gloria Camila u Oriana Marzoli.

-Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, fue la segunda concursante confirmada de Supervivientes 2020. La nieta de Rocío Jurado sorprendió a la audiencia con su gran defensa de su padre en GH VIP 7.

-Bea Retamal, la ganadora de GH 17, fue la tercera concursante confirmada. La valenciana coincidió en su participación en Gran Hermano con Adara y con su expareja Rodrigo.

-Ivana Icardi, hermana futbolista Mauro Icardi , fue la cuarta concursante confirmada. Esta argentina de 24 años es famosa por haber participado en la versión italiana de Gran Hermano, en concreto en la misma edición que Gianmarco Onestini.

-Nyno Vargas, el cantante conocido por fusionar estilos como el reguetón y el flamenco, fue el quinto concursante confirmado. "Vamos a ir con todo, espero no defraudaros y dar lo mejor de mí. Nos vemos muy pronto", ha dicho en un vídeo difundido por Telecinco.

-Vicky Larraz, exvocalista de Olé Olé, fue la sexta concursante confirmada. "Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", ha afirmado en el vídeo de presentación.

-José Antonio Avilés, periodista y colaborador de 'Viva la vida', fue el séptimo confirmado. "Es una oportunidad máxima que voy a aprovechar hasta el último minuto", explica en su vídeo de presentación.

-Hugo Sierra, expareja de Adara Molinero con la que tiene un hijo en común, ha sido el octavo concursante confirmado. "Estoy muy ilusionado. Se lo agradezco de corazón a la productora y a la cadena. Intentaré no defraudara mi legión, a mi familia y a mi baby", ha expresado.

-Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes quien lleva años de litigio con Pepe Navarro, es el noveno concursante confirmado.