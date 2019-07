Supervivientes 2019: El 'show' de Isabel Pantoja

"Tengo millones de fans y yo eso no lo puedo evitar", dijo ayer Isabel Pantoja en 'Supervivientes: Conexión Honduras', el último programa del 'reality' de Telecinco antes de la gran final de este jueves. Y parece estar en lo cierto. El día que saltó del helicóptero para comenzar el concurso congregó a 4.164.000 espectadores. La semana pasada, en su primera aparición en plató tras abandonar el 'show', 3.584.000 personas siguieron toda la gala. Y este domingo, con un programa en en que fue absoluta protagonista, Telecinco marcó un 26% de audiencia, tres veces más que la segunda opción de la parrilla.

'Supervivientes' apostó sobre seguro y puso a Isabel Pantoja a charlar con Jordi González sobre su aventura en Honduras, pero también sobre su vida y obra. Contó, por ejemplo, que recibió una propuesta de matrimonio de otro cantante: Juan Gabriel. Pantoja contó que a ambos les unía una gran amistad, pero que rechazó la proposición. Una decisión equivocada. "Muchas veces me he arrepentido de no haberlo aceptado", reveló.

A la tonadillera le dio tiempo a criticar a Mónica Hoyos, a la que ha dicho que no volverá a dirigir la palabra, y a emocionarse con unas imágenes de Paquirri. Pero un programa con Isabel Pantoja no sería tal sin escucharla cantar.

Además de Isabel Pantoja

La actriz secundaria de esta peculiar película fue Mónica Hoyos, todavía desde Honduras. La última expulsada, que se ha quedado a las puertas de la final, se vio en un espejo por primera vez desde que empezó su aventura y comprobó cómo se ha quedado su cuerpo tras perder 10 kilos.

La exconcursante protagonizó el momento emotivo de la noche cuando se emocionó hablando con su abuela Carmen, pero nada tiene que hacer contra Pantoja. La tonadillera sentenció que le da "60 vueltas".

