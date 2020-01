Baby Yoda ya tiene su propia colección cápsula en Primark

Quién le iba a decir a uno de los más poderosos maestros Jedi de la historia de la Galaxia que acabaría volviendo a la pantalla en su versión más tierna. Porque Yoda siempre ha sido querido y entrañable, pero Baby Yoda, la versión bebé ('solo' 50 años), ha sido un boom para el titán del entretenimiento que es Disney, que celebra el cierre de su mejor año tras haber batido récords de taquilla, ampliado su poder en Hollywood con la compra de Fox y debutado en el 'streaming' con Disney+.

Se ha convertido en el rostro visible (y achuchable) de 'The Mandalorian', un capítulo de la Saga Star Wars en formato serie y una de las apuestas fuertes de la plataforma de streaming que se estrena en España el 31 de marzo de 2020 y, tras su éxito en Estados Unidos, ya ha anunciado segunda parte el próximo otoño. Por ello no es de extrañar que el merchandising no haya tardado en llegar. Y no solo desde la propia compañía Disney.

La cadena de ropa Primark ya lanzado una colección cápsula en honor del pequeño maestro Jedi verde, que puede conseguirse en tiendas. Una colaboración entre marcas como ya hicieron con Stranger Things, Harry Potter o Friends.

De hecho, la jugada funcionó de maravilla con Chip, el hijo de la tetera más famosa de Disney, que aparece en 'La Bella y la Bestia'. Las existencias se agotaron en las tiendas donde costaba 5 euros y comenzaron a revenderse en internet por 45 euros.