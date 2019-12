Twitter descubre el secreto del encanto de 'Baby Yoda'... y lo destruye en un divertido hilo

Irresistiblemente mono y achuchable, 'Baby Yoda' ha pasado de ser un 'spoiler' en toda regla al personaje más adorable de la nueva plataforma Disney+ (aún sin fecha de estreno confirmada en España). De hecho, ante las oleadas de amor que este pequeño de 'tan solo' 50 años ha despertado en los amantes del universo de 'Star wars', desde la factoría no han perdido la oportunidad de comercializar al indiscutible favorito de la serie 'The Mandalorian'.

Tazas, camisetas y bolsos son algunos de los productos que ya satisfacen a su gran (y reciente) séquito. Pero, ¿qué tiene de especial este ser verde y ya arrugado siendo un niño? Twitter tiene una gran teoría... y, también, las pruebas que la apoyan.

El encanto de 'Baby Yoda'

Varios usuarios de Twitter han descubierto el secreto del encanto de 'Baby Yoda'. Para demostrar que su tesis es más que cierta, han decidido eliminar su punto fuerte y cambiarlo por otros menos adorables que dan buena cuenta de lo que exponen... Le han intercambiado los ojos por los de algunos famosos y el resultado ha logrado el favor de los usuarios de la red, quienes han conseguido que algunos de los montajes alcancen casi los 30.000 'me gusta' o los 9.000 'retuits'.

El truco de que bebé yoda sea tan mono es por los ojos que tiene, si fuésemos realistas y le pusiéramos los ojos de Josep Pedrerol sería así: pic.twitter.com/wfHbh9TzZd — Coqueliner (@Hoodison_) December 6, 2019

Con los ojos del periodista deportivo Josep Pedrerol, del youtuber Ibai o del actor Enrique San Francisco los usuarios más ingeniosos de Twitter han realizado divertidos montajes con los que demuestran que, efectivamente, 'Baby Yoda' sin su mirada no es nada adorable. De hecho, los resultados que se han subido a la red del pájaro azul, entre los que también destaca el de Trump o el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, son tan divertidos como perturbadores, por lo que no han tardado en viralizase y convertirse en los protagonistas del puente.

el truco de que bebé yoda sea tan mono es por los ojos que tiene, si fuésemos realistas y le pusiéramos los ojos de ibai sería así pic.twitter.com/yZNrtFgFcp — Mawe (@MadMawe) December 4, 2019

el truco de que bebe yoda sea tan mono es por los ojos que tiene, si fuésemos realistas y le pusiéramos los ojos que tiene Enrique San Francisco en realidad sería así pic.twitter.com/mrRjyJ0hRL — Diséxlico 🅘 (@JoIdencolfil) December 4, 2019

Y con los de Jordi Pujol así... pic.twitter.com/c1JNTERHhC — DesconTROLL (@TrollDescon) December 7, 2019

¿Y qué pasa con Baby Yoda si le ponemos los ojos de Rajoy con el tic de cuando mentía?

¿A que ya no es tan adorable? pic.twitter.com/mjjTDszfBJ — Rule (@que_rule) December 7, 2019

No obstante, estos hilos cómicos de la mirada de 'Baby Yoda' no son los primeros que conquistan a Twitter. Desde la aparición de este personaje, los memes no han hecho más que sucederse e, incluso, se hizo un hilo entero para buscar parecidos entre el actor Tom Holland, el último en ponerse en la piel de Spiderman, y el pequeño ser.

Tom Holland as Baby Yoda, a thread: pic.twitter.com/sjGZVo2e2d — Pedro J. García 🍒 (@fuertecito) December 6, 2019