Los 6 consejos que los estafadores no quieren que sepas este Black Friday

Este viernes llega el Black Friday y las empresas llevan semanas preparando ofertas para atraer a la gente. Pero, también los ciberdelincuentes tienen todas sus artimañas a punto y la Policía quiere que las evitemos con estos consejos que harán tu día de compras mucho más seguro.

1. No introduzcas tu número en páginas web de dudosa confianza, si no sabes donde estás entrando, cierra la web.

2. Busca el candado en la barra de navegadores, es un marcador de sitio seguro, sin seguridad no compres.

3. Verifica los cargos recibidos en tu cuenta bancaria, que no te lleguen compras que no has hecho.

4. Utiliza plataformas intermedias de pagos, así tendrás tiempo para rectificar.

5. Establece una doble comprobación para aprobar la transacción y pondrás más obstáculos a los ciberestafadores.

6. Conserva siempre el ticket o justificante como prueba de tu transacción, así podrás reclamar.

La generalización de las compras online con tarjeta de crédito en los últimos años ha provocado un aumento de los casos de estafa a través de internet que se incrementan, todavía más, en los macroeventos comerciales como el Black Friday o la Navidad.

Según informa la Policía, entre los fraudes más comunes se encuentra el Carding o el Pharming donde, a través de engaños o de actividades delictivas como la sustracción ilegal de datos o la suplantación del nombre del dominio, los criminales se adueñan de las claves de las tarjetas de crédito y efectúan compras a nombre de la víctima.

Otra de las prácticas utilizadas es el Spamming o remisión masiva de mensajes no solicitados con ofertas publicitarias de cualquier tipo y, en principio, muy creíbles.

También alerta la Policía del Phishing, que consiste en suplantar la identidad de una empresa, de modo que el delincuente duplica, con apariencia legal, la web de una entidad bancaria o una tienda, por lo que la víctima proporciona las claves de acceso de la tarjeta.

En el Vishing y el Smishing (variantes del Phishing) el engaño se produce induciendo a la víctima a llamar a un número de atención al cliente falso o a través de los SMS.