La comunidad K-pop carga contra Soraya Arnelas en Twitter por sus declaraciones en un vídeo de 2018

El nombre de la artista extremeña se convertía a principios de la semana en Trending Topic en España por un giro de hemeroteca que algún usuario de Twitter puso en movimiento y que salió caro a la extriunfita.

La red social la acusa de promover el racismo, la homofobia y la transfobia, por un vídeo que se ha hecho viral en el que la cantante ofrece las siguientes declaraciones:

OLE MI NIÑA @SorayaArnelas QUEEN OF HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y RACISTA MI NIÑA😍😍😍😍😍 En 2020 que la lleven al orgullo de Madrid a cantar https://t.co/19BmRCWqzg — ✨😈 Spooky Pelloka 🔥⚰️ (@Pelloque) October 19, 2019

Twitter ha traducido los "chinos" a los que se refiere la cantante como los artistas que forman parte del movimiento C-pop (China) y K-pop (Corea), cuya estética juega con el maquillaje, los tintes de cabello y un vestuario colorido y variado. Uno de sus grandes iconos a día de hoy, uno de los integrantes del grupo coreano BTS, J-Hope, colaboró recientemente con Becky G el tema 'Chicken Noodle Soup' y su trabajo supera los 88 millones de reproducciones en YouTube.

Como respuesta, la red social se ha llenado de imágenes, gifs y vídeos de artistas de K-pop, y muchos usuarios han comenzado a lanzar insultos y descalificaciones hacia la artista. Entre las acusaciones, también han podido verse tuits de objetivo explicativo dirigidos hacia Soraya Arnelas:

No vengo a insultar, solo vengo a informar a @SorayaArnelas. En Asia Oriental hay un estereotipo de belleza llamado "masculinidad suave" y BTS es uno de los muchos grupos que representa este estereotipo. Así que no digas cosas sin informarte antes. Gracias. — Juan (@Juan43250692) October 21, 2019

A la polémica generada han respondido no solo la comunidad k-pop, sino también otros personajes públicos como el artista Carlos Sadness que quiso señalar que "Ni los pelos que llevemos, ni la ropa, ni los colores ni nada nos hacen más señores ni más señoras":

Ni los pelos que llevemos, ni la ropa, ni los colores ni nada nos hacen más señores ni más señoras. Seguir con el tópico en las bromitas nos hace menos libres de ser como queramos, y nos empuja a ser todos iguales. 🙄 https://t.co/RxgLUPvQQE — Carlos Sadness 🌞 (@CarlosSadness) October 19, 2019

Ante las acusaciones en la red social, Arnelas publicó un texto justificando su intervención en el vídeo, que después borró, del que todavía pueden leerse algunas partes a través de usuarios que guardaron su contenido:

"Me entero que soy 'trending topic' por un vídeo mal editado de hace dos años. No entiendo ese ataque gratuito que se me está haciendo El que me conoce sabe perfectamente mi apoyo siempre al público LGTB, a la diversidad musical. Son muchos años ya de apoyo al colectivo. No hace falta decirlo. No se puede pedir respeto con el odio que muchos de vosotros estáis mostrando en vuestros mensajes. Os repito, ese vídeo esta editado y sacado de contexto. ¡Mirad la conversación completa! Gracias".

Pero, ¿de dónde ha salido el vídeo?

El fragmento pertenece a la edición especial de 'OTVisión' de 2018, que puede visionarse en el canal de Playz de YouTube, en el que extriunfitos como Luis Cepeda, la propia Soraya Arnelas, que entró a la Academia en 2005, y la presentadora Carolina Iglesias, más conocida como Percebes y Grelos, encargada de 'El Chat' de Operación Triunfo desde la edición de 2017, conducidos por los presentadores Paloma G. Quirós y César Vallejo, comentaban las actuaciones de Eurovisión y la candidatura de Amaia y Alfred con 'Tu canción' sobre el escenario de Lisboa.

El debate proviene de otra polémica, que comienza en torno al minuto 53.27, cuando el presentador pone sobre la mesa la "censura en Eurovisión en otros países", aludiendo a que China había censurado la canción de Irlanda (que ese año se presentaba con una puesta en escena en la que dos bailarines de sexo masculino compartían una romántica coreografía),"por la temática homosexual" y pregunta a los presentes qué opinan sobre ello. La primera en responder fue Arnelas:

"Pues muy retrógado. Muy tontería. Estamos en el siglo XXI. Ya vale de tonterías. Qué pasa, que porque salgan dos bailarines masculinos, porque no se sabe la relación que hay entre ellos, por qué se está presuponiendo la puesta en escena ya...". A lo cual algunos compañeros presentes, como Luis Cepeda, le contestan: "Y aunque se presuponga".

Soraya continúa: "Da igual, igualmente, nadie sabe lo que pasa con esos dos bailarines, por qué ellos se presuponen una historia". Y añade: "ese tema no deberíamos estar ni hablándolo nosotros, yo no lo contemplo".

La cuestión sigue latente y es Paloma G. Quirós quien prosigue: "Están muy mal vistos allí la homosexualidad y los tatuajes". Razón por la que China también puso problemas a la actuación de Albania, según indica César Vallejo.

Aquí es cuando la cantante protagonista del debate en Twitter responde en el fragmento que puede verse en el vídeo: "¿Pero van a hablar los chinos con la cantidad de videoclips que hay mariquitas, que esos chinos van con unos pelos y vestidos como si fueran señoras? ¡Qué van a decir los chinos de esos videoclips que tienen los cantantes chinos que parecen más señoras que las señoras! Me parece una hipocresía muy grande".

La solución a la crisis: el bloqueo

Solventar una crisis en Twitter no es sencillo, pero bloquear a todos aquellos que debaten en tu compra no está claro que sea una buena solución. Eso es lo que decidió hacer la artista, por lo que los usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla para demostrar que ya no podían contactar con ella en su perfil público e, incluso, hubo quien edito un montaje con las imágenes con el tema 'Dionysus' de BTS de fondo: