DesastrOTes: Twitter recopila lo más sonado del 'casting' de Operación Triunfo

Tras el éxito de Operación Triunfo 2017 y un OT 2018 algo más polémico, la organización ha decidido aventurarse con una edición más del 'reality show', que está prevista para 2020, por lo que ya ha puesto en marcha los 'castings' para elegir a los nuevos 16 concursantes del programa musical, que seguirá emitiéndose en RTVE.

Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia han sido las nueve ciudades escogidas en las que se ha decidido que tengan lugar las pruebas de acceso, que comenzaron el día 7 de octubre en la capital catalana.

Las cuatro primeras ciudades han sido Barcelona (7 de octubre), Las Palmas de Gran Canaria (11 de octubre), Valencia (14 de octubre) y Palma de Mallorca (17 de octubre) donde cientos de jóvenes han probado suerte mientras amigos y familiares debían esperan fuera, aunque en esta ocasión, como una de las novedades del programa para 2020, es que se pueden seguir en 'streaming' las actuaciones en el canal de YouTube de Operación Triunfo Oficial, ya se conocen algunos de los preseleccionados y, a otros que, aunque no han conseguido la pegatina, han dado mucho que hablar.

Judit Soriano ha sido una de las jóvenes que se ha hecho viral, pero la historia de como acabó en el casting es particular. Según cuenta ella misma en un 'story' de Instagram, la joven acompañaba a una amiga pero no podía entrar con ella si no participaba en el 'casting', por lo que decidió decir que ella también se presentaba y, como tema, escogió 'La rubia' de Omar Montes. Y Twitter no ha pasado por alto su actuación:

OT CASTING 2020 - Judith Soriano - la Rubia + historias detrás cantando ... https://t.co/a6s63LGZ98 vía @YouTube — ivan latorre (@ivanlatorre90) October 12, 2019

También ha llamado la atención a quienes lo conocen ver a Fernando, concursante de Gran Heramano 2017, sujetando el micro frente a Noemí Galera, aunque no ha tenido la suerte de llevarse la pegatina:

Fernando de GH17 presentándose al casting de OT.



ME AHOGOOOOOO #GHVIP14O pic.twitter.com/FZxkHy6d8H — dess ✈ (@desubicadaTV) October 14, 2019

Pero nada como el hilo de Twitter del usuario @antoniolopezKb9 para descubrir siete de las mayores sorpresas del 'casting' de las que, por el momento, se desconocen sus historias, aunque el tuitero se ha tomado la libertad de bautizarlas con su propio título:

2. Mente Fría se hizo un hombre pic.twitter.com/KLaP2T3JEJ — Antonio Lopez (@antoniolopezKb9) October 14, 2019

4. STOP GUERRA COMERCIAL CHINA VS EEUU pic.twitter.com/iimqGkYDhI — Antonio Lopez (@antoniolopezKb9) October 14, 2019

6. Hierbas, setas y Amsterdam pic.twitter.com/gaaZhQNUz8 — Antonio Lopez (@antoniolopezKb9) October 14, 2019