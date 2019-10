El baile de Becky G y J-Hope (BTS) inspira un nuevo 'challenge' viral

"Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side".

Si no tienes este estribillo rondando por tu cabeza todo el día ni acabas de leer estos con la entonación y el ritmo para el que están compuestos es porque todavía no has escuchado la nueva colaboración entre la artista estadounidense Becky G y el integrante de la Boy Band surcoreana BTS, J-Hope: 'Chicken Noodle Soup'.

El anuncio de este trabajo conjunto llegaba de forma misteriosa a través de Twitter, donde la artista publicaba que tenía "un secreto":

A lo que el exitoso grupo de jóvenes de k-pop respondía desde la suya: "Eh, Becky, nosotros también tenemos un secreto":

El pasado 27 de septiembre el secreto salió a la luz y los dos artistas revolucionaron las plataformas digitales como iTunes o YouTube, colocándose en tendencias (donde todavía siguen, una semana después). Su trabajo, 'Chicken Noodle Soup', mezcla los estilos de ambos intérpretes, por lo que a lo largo de toda la canción pueden apreciarse los sellos de la música urbana, k-pop, R&b, trap... Y, entre los versos aparentemente vacíos pero sonoros que conforman el estribillo 'sopa de fideos con pollo con un refresco al lado' , se construyen estrofas en las que Becky G reivindica la imagen de una mujer fuerte e independiente con versos como "donde yo nací no pensaban que una mujer iba a sobresalir".

Si la propia colaboración ya había generado suficiente 'hype' por el peso de los dos artistas y las diferencias musicales y culturales, los idiomas son otra calve diferenciadora de este trabajo, en el que se combinan tanto el español como el coreano junto con el inglés a lo largo de toda la canción.

¿Qué es el 'Chicken Noodle Soup Challenge'?

Fideos con pollo, idiomas y estilo musical aparte, si el trabajo de Becky G y J-Hope se ha viralizado es en gran parte por el baile que acompaña al tema, que se ha convertido en todo un reto para quienes han tratado de copiarlo y han comenzado a subir vídeos a redes sociales como YouTube, Twitter o Tik Tok reproduciendo la coreografía:

