¿Eres capaz de poner sonido a estas imágenes?

Las imágenes no tienen sonido, pero resulta que algunas sí que puedes oírlas. Metafóricamente hablando, claro. Tantas son las veces que has escuchado la risa de Nelson de Los Simpson la de Denver de 'La Casa de Papel', a Chicote exclamando ‘Pim, pam, trucu, trucu’, o a la vecina jienense de Begíjar que se hizo viral tras una entrevista de Canal Sur en la que entonó su ya mítico “Un resplandor y hace: ¡pum! Digo: ¡Ay, ya está aquí la guerra!”, que solo con ver una imagen de estas escenas tu cerebro relaciona el sonido rápidamente con ellas. Y, por supuesto, las redes sociales tienen un meme para este fenómeno.

Se llama ‘RT si puedes escuchar esta imagen’, en inglés, ‘RT if you can hear this image’, y lleva más de cinco años circulando por Twitter. En ocasiones aparece precedido de un: “Doctor: las imágenes no tienen sonido. Yo:” y a continuación una escena con la que el usuario identifica un diálogo, una música o un sonido cualquiera con claridad. Por ejemplo, una imagen de 20th Century Fox… ¿no despertaría cierta banda sonora en tu mente?

A esto han dedicado tiempo cientos de usuarios de internet, dejando una amplia colección de imágenes en las que pueden recrearse aquellos que comparten los mismos recuerdos. Y si los usuarios que topan con este meme deciden continuar con la demanda, retuitearán el mensaje, para comprobar, entre otras cosas, el volumen del sector de personas que también se identifican con la imagen y su sonido concreto.

La broma viral surgió, según indica la enciclopedia de memes ‘Knowyourmeme.com’ a raíz de un tuit publicado por el usuario @beywithjoon el 29 de julio de 2014 que, al parecer, ya no está disponible. Desde entonces, cualquier imagen que esté ligada a un sonido fácilmente reconocible y relacionable, es carne de cañón para convertirse en meme.

rt si puedes escuchar la foto pic.twitter.com/b54GDeJeqp — elisa 🇵🇸 (@mmalikkka) March 26, 2018

RT si puedes escuchar esta imagen pic.twitter.com/PdsW7BYtfO — Eguiza (@_Eguiza_) March 14, 2018

Rt si puedes escuchar esta imagen 🦁 pic.twitter.com/6asMtKlf47 — Mundos Mágicos (@MagicMundi) March 22, 2018