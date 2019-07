La “jarana” continúa en las redes: los mejores memes de ‘La Casa de Papel’

'La Casa de Papel' se estrenó en Netflix el pasado 19 julio. Después de meses y meses de espera, los telespectadores han podido disfrutar de los ocho capítulos de la tercera temporada.

La banda de atracadores más famosa de la televisión ha vuelto a dejar a los seriéfilos con la boca abierta. Un nuevo atraco que no ha dejado indiferente a nadie y ha vuelto a traspasar fronteras convirtiéndose en todo un fenómeno mundial.

Dudas, preguntas y decenas de teorías rondan por la cabeza de los que ya se han terminado la temporada. Entre ellas destaca el parecido físico de dos personajes de la serie, algo que, sin duda, aumenta las incógnitas abiertas.

Además, los telespectadores no pasan nada por alto. En el tercer capítulo de la última temporada, aparece un plano en el que se pueden observar varias banderas que ondean frente al Banco de España y, entre ellas, se encuentra la de Panamá. Sin embargo, la posición en la que está colocada no es la correcta: el equipo de 'La Casa de Papel' se despistó y la puso del revés. Un fallo geográfico que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Por otro lado, los internautas han dejado volar su imaginación y han convertido la serie del momento en carne de meme. El Profesor, Tokio, Berlín, Denver, Moscú, Río, Nairobi y compañía han dejado en esta tercera temporada decenas de reacciones en Twitter, Facebook e Instagram.

Si te has quedado con ganas de más "jarana", tendrás que esperar hasta el año que viene para disfrutar de la cuarta temporada. Tal y como ha confirmado Diego Ávalos, director de contenido original de la plataforma de España, 'La Casa de Papel' tendrá una cuarta temporada.

Para que la espera no se te haga tan larga, te dejamos con una batería de memes de la serie de moda.