'Vecino de número': el reto viral de WhatsApp que revoluciona Twitter

Quizás hayas recibido en los últimos días un mensaje de WhatsApp de un número desconocido y el texto: "¡Hola, vecino de número!". O puede que simplemente te haya llamado la atención que este lunes se haya colado entre las tendencias de Twitter la etiqueta #VecinoDeNúmero. Se trata de un juego viral que aunque no es nuevo, ya que según la web Know Your Meme, nació en 2008, es ahora cuando está arrasando en redes sociales.

El reto del "vecino de número" consiste en escribir vía WhatsApp a la persona cuyo teléfono sea igual que el tuyo, cambiando únicamente la última cifra por un número más o uno menos. Para ello hay que guardar el contacto en la agenda y, si esa persona utiliza WhatsApp, escribirle un mensaje presentándose.

Muchos tuiteros han compartido capturas de sus conversaciones con sus 'vecinos de número', mostrando su reacciones, las cuales son de lo más diversas, ya que hay quienes responden con humor, quienes no entienden nada y a los que no les hace ninguna gracia recibir dicho mensaje. A continuación recopilamos algunas de las respuestas más ingeniosas (y los respectivos comentarios y memes de los tuiteros, que no tienen desperdicio).

Mi #Vecinodenumero se cree que soy su vecino de abajo de su casa. Se aceptan propuestas de contestación 😂 Ojo!!!! pic.twitter.com/SdWPCu8oE4 — Ruben Verde (@verdemelo) August 5, 2019

Maravilloso muchas luces 🤣🤣 pic.twitter.com/vRMmNLa5sp — Jose Duran (@JoseDuranYT) August 3, 2019

yo esperando pacientemente a que mi vecino de número me hable primero pic.twitter.com/ccgwrwO9eS — drama queen natalia (@__incrxdible) August 3, 2019

Aquí esperando a que me hable mi #VecinoDeNúmero pic.twitter.com/OdCH1SamWx — Iván Mira (@IvanMM10) August 5, 2019

#VecinoDeNúmero No termina bien no, parece que no entiende como tengo su número pic.twitter.com/jm6pTVVP7U — 𝒶𝓅𝓇𝒾𝓁🍁 (@shawcollinss) August 5, 2019