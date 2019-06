Ni 'millennial' ni 'Z': los jóvenes pertenecen a la generación 'agotada' según la ciencia

La sombra de los 'ninis' sucumbió hace un par de años a la fuerza de las generaciones 'millennial' y 'Z': dos conceptos más positivos de los jóvenes que crecieron amparados por los 2000. Así, esta nueva mirada elogiaba su capacidad para entender las nuevas tecnologías y adaptarse al cambio, su completa formación académica y, también, su gusto por la filosofía 'do it yourself', que alababa su capacidad para emprender proyectos y hacerlo con éxito. Sin embargo, según un estudio del Department of Instructions de Colorado, en Estados Unidos, ambas generaciones pueden englobarse en una única y, desde luego, nada inspiradora. La llaman la 'agotada'.

Tienen entre 22 y 38 años, prefieren los planes caseros a ningún festival de verano y, por culpa del excesivo gusto por procrastinar, viven en un constante letargo mental que no les permite analizar su realidad. Según este estudio, la falta de ganas continuada de esta generación desemboca, irremediablemente, en una fatiga crónica mental y física que solo puede desaparecer con fuerza de voluntad, ejercicio físico y proactividad.

Los rasgos más frecuentes