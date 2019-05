Sara Carbonero, operada de un tumor maligno en un ovario

La familia del futbolista Iker Casillas y la presentadora Sara Carbonero no pasa por su mejor momento. Después del ataque cardiaco que sufrió el deportista hace solo unas semanas, la periodista ha contado este martes en su cuenta de Instagram que ha sido operada de un tumor maligno en un ovario.

"Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", ha explicado Carbonero.

A pesar del susto, la presentadora asegura que está "tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien". La mujer de Iker Casillas se muestra optimista y dice que "el camino será duro pero tendrá un final feliz".

Carbonero acompaña su confesión con una cita del escritor japonés Haruki Murakami, en la que apela a la capacidad de superar las dificultades de la vida: "Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa si es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta".

Sara Carbonero ya fue operada el otoño pasado después de que en una revisión le detectaran un bulto en un pecho. En aquella ocasión, según contó ella misma, las pruebas confirmaron que el tumor era benigno.

Las noticias han sido peores esta vez. Y el cáncer de la periodista coincide además con el inesperado infarto que sufrió a comienzos de este mes de mayo.

A pesar de su buena recuperación, la afección cardiaca del futbolista ha dejado en suspenso su carrera deportiva y está por ver que pueda regresar a la alta competición. Numerosas fuentes barajan que este infarto le obligará a anunciar su retirada.

Este lunes, precisamente, Casillas cumplió 38 años. Su futuro y la salud de su mujer empañan este aniversario, aunque la pareja se muestra convencida de que superarán el bache y terminarán con esta racha negativa.