Las conchas de tu adolescencia vuelven a ser tendencia este verano (y no es broma)

En la moda, todo vuelve. Prueba de ello son los pantalones campana que han regresado con fuerza esta temporada, o el estampado icónico, un 'must' de la pasada Navidad. Ahora, de cara al verano donde seguro se volverán a ver colchonetas XXL, resurge con fuerza una tendencia que marcó la moda de los que eran adolescentes en los 2.000. Los que por aquel entonces jugaban al 'snake' en su teléfono Nokia y escuchaban música en el 'walkman' también tenían en su joyero un auténtico tesoro: un collar de conchas de aire surferos que, hasta ahora, habría horrorizado a cualquier 'itgirl'.

Sin embargo, estos elementos vuelven a colarse entre los complementos fetiche para este verano. Esta tendencia comenzó a despuntar a finales del pasado septiembre en algunas tiendas del grupo Inditex pero será este 2019 cuando alcancé todo su esplendor. 'Influencers' y amantes de la moda no podrán resistirse a esta invasión de conchas y caracolas aunque, a diferencia de la anterior oleada de éxito de esta tendencia, cambia la forma de combinarlas. Seguro que son un reclamo para todos los festivales de verano, un éxito asegurado si se siguen estas claves para lucirlos.

En pendientes

Será en este complemento donde conchas y caracolas sean las máximas protagonistas gracias a la gran variedad de larguras y formas disponibles. Además, se pueden aprovechar los viajes a algunas de las playas más espectaculares del mundo para recoger conchas y marcarse un 'DIY': elaborar tus propios pendientes.

En 'choker' y collares olgados

El 'choker' estuvo de moda hace algunos años y ahora estas gargantillas reaparecen bajo esta tendencia. Para quienes no quieran este complemento, también hay conchas y caracolas en los collares largos. Estos son la mejor combinación para vestidos largos o camiseros.

En los bolsos

Aunque las conchas estarán presentes como detalles en bandoleras, capazos y pequeños bolsos, si hay algo que causará furor será la correa completamente forrada de conchas.

En sandalias

Los elementos marinos saltan de la bisutería hasta nuestros pies y es que, este verano, muchas sandalias los incluirán en sus diseños.

En blanco, en colores y en tamaño 'maxi'

Si todavía no sabes cómo combinar las conchas, o no te atreves en exceso, la mejor opción es optar por piezas pequeñas y blancas, la combinación perfecta que supone un acierto con cualquier 'look'. Si, por el contrario, eres más de colores, triunfan los negros y dorados, un acierto para las noches de fiesta en las playas. Otra de las formas para lucir estos elementos es en su formato 'maxi', que encuentran su máxima expresión en pendientes y colgantes para combinar con conjuntos sencillos y, así, resaltar estas piezas.

Otros complementos

Además, ciertas marcas han incluido en sus catálogos estivales las conchas y las caracolas en pequeños detalles como cinturones, sombreros y hasta cordones.