TheRealYoung: ¿estás de acuerdo con lo que dicen de los jóvenes?

Dicen que los jóvenes de hoy en día van en skate, no ven la tele, no creen en la universidad y no se comprometen con nada. Que ser joven “es ser de sofá”, que son todos “swaggers”, que pasan unas 6 horas en las redes y que “solo les mola postear todo el día”. Y a todo ello la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) le contesta: “Lo que nos venden de lxs jóvenes no es real. Se dicen muchas cosas de nosotrxs, digamos mucho al respecto”.

Este es el eslogan de una nueva campaña a través de la que la fundación pretende luchar contra las ideas preconcebidas sobre los jóvenes y los animan a romper los estereotipos que revolotean a su alrededor y a definir ellos mismos cómo son. Y #TheRealYoung, el hashtag que acompaña a la campaña en las redes sociales.

Porque hay jóvenes, según explica la campaña, como Sara y Raúl, que cambian las noches de fiesta por practicar deporte con su equipo un viernes por la noche, que se comprometen con causas sociales como el 8 M, que estudian música cuatro horas al día, que viven una vida diferente a la que cuentan los estereotipos. Y esto es lo que cuenta el vídeo que han preparado para la ocasión:

Y también los hay que se cuestionan el sistema educativo, que se movilizan por el cambio climático, que baten récords y suman medallas, que apuestan por lo ecológico, que crean mundos mágicos para contar historias, y proyectos para ayudar a mayores. Que estudian, se superan, innovan y comparten sus éxitos de forma solidaria. Y eso y mucho más puede verse cada día y también hay quien se encarga de decirlo.

“Dicen que los jóvenes no prestamos atención más de 8 segundos”

Acompañando a la iniciativa con un poco de humor la FAD lanza esta afirmación y, con ella, el siguiente argumento: “bueno, si esto fuera así, estas serían las pelis que veríamos”.