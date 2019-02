Estas son las 100 empresas más atractivas para los universitarios

Una vez finalizados los estudios universitarios, a los jóvenes les toca dar el gran salto al complejo mundo laboral. Aunque no siempre se puede elegir lo que uno quiere, todo el mundo tiene en su imaginación el trabajo de sus sueños.

La página web Merco Talento Universitario ha elaborado el ranking de las 100 mejores empresas españolas para trabajar según los universitarios.

Según la encuesta realizada a 9.100 estudiantes, las diez primeras compañías que encabezan la lista son: Google, Amazon, Inditex, Mercedes Benz, Apple, Mercadona, Santander, Coco-cola, Microsoft y BBVA.

En cuanto a las retribuciones laborales, según el estudio, los universitarios españoles consideran adecuado percibir un salario de 1.325 €/mensuales al incorporarse al mercado laboral. En su primer trabajo, las mujeres esperan obtener una retribución un 11% inferior a la que señalan los hombres.

Además, los estudiantes de ciencias de la salud esperan ganar un 18% más que los universitarios de artes y humanidades.

Los principales canales de información que utilizan en la búsqueda de empleo son las páginas web de empleo de la empresa en un 20% de los casos, las redes sociales en un 16% y en un 11% la recomendación de algún familiar o amigo que trabaja en dicha empresa.

Los factores más importantes a la hora de elegir una empresa como lugar para trabajar son: una buena retribución y beneficios, la calidad de vida, la formación y el desarrollo profesional que ofrecen, así como un buen ambiente de trabajo.

Ranking de las 100 empresas favoritas para los jóvenes universitarios

Google Amazon Inditex Mercedes Benz Apple Mercadona Santander Coca-cola Microsoft BBVA??????? Ikea??????? El Corte Inglés??????? Nestlé??????? Repsol??????? Grupo Volkswagen??????? Adidas??????? Decathlon??????? Heineken??????? Samsung??????? Danone??????? Sony??????? Siemens??????? Telefónica BMW??????? Carrefour??????? Nike??????? NH Hotel Group??????? Iberdrola??????? Renault??????? Mapfre??????? Disney España IBM Mango??????? Airbus Group??????? Renfe Facebook??????? Meliá Hotels International??????? Lóréal??????? Mahou San Miguel??????? Cepsa??????? Caixabank??????? Endesa??????? Leroy Merlin??????? Bayer??????? Sanitas??????? Deloitte??????? IAG Grupo Social Once??????? Mediaset??????? Aena??????? Grupo Planeta??????? Naturgy??????? Vodafone??????? Toyota??????? Banco Sabadell ING Bank??????? Alsa??????? P&G (Procter and Gamble) Indra Orange??????? Desigual??????? Campofrío??????? Acciona Ferrovial??????? Eroski?????????????? Dia??????? Adecco??????? Axa BSH??????? Electrodomésticos / Balay Bankinter??????? Calidad Pascual??????? Prosegur??????? Mutua Madrileña Grupo Damm??????? Unilever??????? Bankia??????? Barceló Hotel Group??????? Red Eléctrica de España PWC??????? Esic Business and Marketing School??????? Instituto de Empresa Accenture Grupo Prisa EY (ERNST & YOUNG)??????? Talgo??????? Garrigues??????? Línea Directa Grupo ACS EAE Business School Sacyr??????? Everis??????? DKV Seguros??????? Abertis Novartis??????? FCC??????? Amadeus??????? The Boston Consulting Group??????? Cuatrecasas??????? JP Morgan Chase??????? Banco Caixa Geral???????