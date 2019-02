Productos que no pueden faltar en tu bolsa del gimnasio

Enero es época de gimnasios, de volver a la rutina o de comenzar una nueva. Puede que ya seas todo un experto en lo que a estos establecimientos se refiere, pero también es muy probable que te hayas incorporado recientemente al mundo del 'fitness' -quizás como propósito de Año Nuevo- y todavía te sientas un poco perdido respecto al tema. Existen determinados productos que, necesariamente, nos tienen que acompañar en nuestro viaje al gimnasio, y que echarás mucho en falta si los olvidas en casa. Toma nota de cuáles son los imprescindibles para ir bien equipado y mételos cuánto antes en tu bolsa:

Cepillo y coleteros

Si tienes el pelo largo deberías hacerte una coleta antes de salir de casa. En caso de que no te dé tiempo o creas que, en un principio, no será necesario, mete en tu neceser alguna goma de pelo. Te vendrá bien para poder retirarte el pelo hacia atrás si te empapas de sudor o para recogerlo en la ducha si no lo quieres lavar. Un cepillo, una cinta de pelo y unas cuantas horquillas también pueden ser de gran utilidad, sobre todo si tienes flequillo o el pelo muy largo.

Botella de agua reutilizable

A pesar de que parezca un básico, es muy importante no olvidarte el agua en casa. Si quieres que tu cuerpo esté en perfectas condiciones ante el desgaste físico, este debe permanecer bien hidratado. Al practicar deporte, incrementar la reserva de líquidos de nuestro organismo resulta todavía más necesario, porque aumenta, también, la demanda de los mismos. De hecho, si no bebemos agua crece el riesgo de padecer situaciones perjudiciales para nuestra salud. Deja de gastarte el dinero en botellas pequeñas y empieza a usar un termo: no solo ahorrarás, sino que también evitaras tanto derroche de plástico.

Música y auriculares

No todos los gimnasios aciertan con el repertorio musical, así que te vendrá bien llevarte el móvil, los cascos y una buena 'playlist' con las canciones que más te motiven a la hora de hacer ejercicio. De esta manera, conseguirás la energía necesaria para afrontar las horas que vayas a pasar dentro del gimnasio, para aguantar diez minutos más en la elíptica o para levantar algo más de peso con las mancuernas.

'Kit' de ducha (dos toallas, chanclas, gel y champú)

En muchos gimnasios, por cuestiones de higiene, es obligatorio colocar tu propia toalla sobre las máquinas antes de utilizarlas. Ver a alguien en los vestuarios secándose tras la ducha con la misma toalla con la que ha estado limpiándose el sudor es tan desagradable como habitual. Si tienes la intención de ducharte en las instalaciones, deberías llevar dos toallas: la primera, para las máquinas y el sudor y, la segunda, algo más grande, para secarte el pelo y el cuerpo después de la ducha. Además, asegúrate de traer ropa limpia de repuesto y unas chanclas para la ducha. En tu 'kit' tampoco pueden faltar gel ni champú, que puedes llevar en botes pequeños, mucho más cómodos, manejables y ligeros. Además, si crees que tu pelo no está lo suficientemente sucio como para lavarlo, opta por un bote de champú seco.

Desodorante, crema hidratante y colonia

Los 'roll on' son menos agresivos para la piel, pero también puedes optar por un desodorante en 'spray'. Lo importante es que hidrate y que neutralice el olor del sudor. No lo apliques solamente después de ducharte: hacerlo antes de entrar a la sala de 'cardio' será fundamental si no quieres que los malos olores invadan el gimnasio. También te vendrá bien cuidar tu piel con crema hidratante o echarte tu perfume favorito para salir del 'gym' como nuevo.