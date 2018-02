El nuevo temporal es el coletazo final de la 'bestia del este'

España sufrirá desde este martes los efectos del temporal de frío y nieve que ha congelado a Europa en los últimos días, y que ha dejado más de diez muertos. El fenómeno, sin embargo, llega a la península con menos fuerza que en el resto del continente. Este es el origen de la denominada 'bestia del este' (‘The Beast from the east’), como la ha denominado la prensa británica. ¿Qué está sucediendo?

Todo parte del denominado vórtice polar: un gran ciclón semipermanente que se sitúa sobre todo en la estratosfera, se ubica sobre las zonas polares y que cobra más fuerza en invierno. Por lo general permanece estable ahí, pero a principios de febrero se dio una circunstancia especial: el denominado ‘calentamiento estratosférico repentino’, una masa de aire caliente que se alojó en la estratosfera y partió el vórtice polar en dos. Cuando eso sucede, las temperaturas en el Polo Norte pueden aumentar más de 40 grados en cinco días. La consecuencia fue que una masa de aire ártico se desplazó hacia Canadá y la otra, hacia el continente europeo.

¿Es normal este fenómeno?

‘The Beast from the east’ entra dentro de la normalidad, pero es poco habitual. De hecho, sucedió por última vez hace cinco años, según informó días atrás el portal The Weather Channel. Estos días, el Polo Norte registra el febrero más cálido desde que hay datos, mientras que en puntos de Europa se han llegado a alcanzar los 40 grados bajo cero. “Es como si alguien abriera la puerta del refrigerador del planeta, haciendo que el aire se esparciera desde una región normalmente helada y llevara el frío a Estados Unidos y Eurasia, pero dejando el aire dentro de la nevera inusualmente caliente”, describió gráficamente Andrew Freedman en Mashable.

¿Cuánto va a durar?