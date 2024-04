La pasta del futuro es de legumbres, sin gluten y rica en proteínas

La pasta elaborada con legumbres se ha puesto de moda en España y es avalada por muchos nutricionistas. Solo hay que ver los lineales de los supermercados donde cada vez hay más variedad de pastas de legumbres, debido a su éxito de ventas. Además, es difícil que pase desapercibida por sus colores. Y es que, la pasta de lentejas es roja, las 'pennette' de guisantes verdes o la de garbanzos, amarilla.

No obstante, aunque sea la alternativa ideal sin gluten para los amantes de la pasta y sea mejor que la tradicional nutricionalmente, no debe tomarse como sustituta a las legumbres. La pasta de legumbres, por tanto, reconocida como la pasta del futuro, puede que sea mejor que la tradicional, pero no más saludable que las legumbres.

La pasta de legumbres, ideal para celíacos

Por otro lado, la pasta de legumbres juega con su originalidad porque ya no solo tiene formas diferentes, sino que posee diferentes sabores y colores. Y es que, si eliges los macarrones, no tienen nada que ver entre sí los de lentejas, con los de guisantes o garbanzos.

Lo mejor es que es ideal para celíacos, ya que la pasta de legumbres no contiene gluten. Y, como no, la pasta de legumbres también se ha convertido en una alternativa ideal para quienes desean consumir proteínas vegetales.

Propiedades nutricionales de la pasta de legumbres

Como se recoge en este estudio sobre las propiedades nutricionales de la pasta alta en proteínas, sin gluten y 100% de legumbres: "la semolina del trigo usada para la pasta tradicional tiene aproximadamente un 13% de proteína, un 2% de fibra y un 78% de almidón". Si esta la comparamos con la harina de legumbres, la segunda gana nutricionalmente al tener una gran proporción de proteína (entre el 24-38%) que además, por sus aminoácidos, "es de mayor calidad que la del trigo". Por otro lado, la pasta de legumbres tiene más fibra y menos almidón.

En resumen, la pasta de legumbres es mejor nutricionalmente que la pasta tradicional y una opción más para las personas alérgicas al gluten, pero no debe tomarse como sustituto de las legumbres. Ya que, hay que seguir con la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan): se deben comer de cuatro a siete raciones de legumbres a la semana. Y, no valdría la pasta porque ha sido procesada.