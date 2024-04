Los perros y gatos transmiten "superbacterias" resistentes a los antibióticos a sus dueños

Los perros y gatos desempeñan un papel importante en la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos, según sugiere una nueva investigación de investigadores portugueses y británicos que se presentará en el Congreso Global ESCMID (anteriormente ECCMID) en Barcelona, España (27-30 de abril).

El estudio ha encontrado evidencia de que bacterias resistentes a múltiples medicamentos se transmiten entre perros y gatos enfermos y sus dueños sanos en Portugal y el Reino Unido, lo que genera preocupación de que las mascotas puedan actuar como reservorios de resistencia y ayudar así a la propagación de la resistencia a medicamentos vitales.

La resistencia a los antibióticos está alcanzando niveles peligrosamente altos en todo el mundo. Las infecciones resistentes a los medicamentos matan a más de 1,2 millones de personas al año en todo el mundo y, según se prevé que la cifra aumentará a 10 millones en 2050 si no se toman medidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la resistencia a los antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud pública frente a la humanidad.

"Investigaciones recientes indican que la transmisión de bacterias resistentes a los antimicrobianos (RAM) entre humanos y animales, incluidas las mascotas, es crucial para mantener los niveles de resistencia, desafiando la creencia tradicional de que los humanos son los principales portadores de bacterias RAM en la comunidad", apunta el investigador principal. Juliana Menezes, del Laboratorio de Resistencia a los Antibióticos del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lisboa (Portugal).

"Comprender y abordar la transmisión de bacterias RAM de mascotas a humanos es esencial para combatir eficazmente la resistencia a los antimicrobianos en poblaciones humanas y animales".

Menezes y su equipo analizaron muestras de heces y orina e hisopos de piel de perros y gatos y de sus dueños para detectar Enterobacterales (una gran familia de bacterias que incluye E. coli y Klebsiella pneumoniae) resistentes a los antibióticos comunes. Se centraron en las bacterias resistentes a las cefalosporinas de tercera generación (utilizadas para tratar una amplia gama de enfermedades, incluidas la meningitis, la neumonía y la sepsis; la Organización Mundial de la Salud las clasifica entre los antibióticos de mayor importancia para la medicina humana) y los carbapenémicos (parte de la última línea de defensa cuando otros antibióticos han fallado). El estudio longitudinal prospectivo involucró a cinco gatos, 38 perros y 78 humanos de 43 hogares en Portugal y 22 perros y 56 humanos de 22 hogares en el Reino Unido.

Todos los humanos estaban sanos. Todas las mascotas tenían infecciones de la piel y tejidos blandos (IPSS) o infecciones del tracto urinario (ITU). En Portugal, un perro (1/43 mascotas, 2,3%) fue colonizado por una cepa de Escherichia coli resistente a múltiples fármacos productora de OXA-181 . OXA-181 es una enzima que confiere resistencia a los carbapenémicos. Tres gatos y 21 perros (24/43 mascotas, 55,8%) y 28 dueños (28/78 dueños, 35,9%) albergaban enterobacterias productoras de BLEE/Amp-C. Son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. En cinco hogares, uno con un gato y cuatro con perros, tanto la mascota como el dueño portaban bacterias productoras de ESBL/AmpC. El análisis genético mostró que las cepas eran las mismas, lo que indica que la bacteria se transmitía entre la mascota y el dueño. En uno de estos cinco hogares, un perro y su dueño también tenían la misma cepa de Klebsiella pneumonia.

En el Reino Unido, un perro (1/22 mascotas, 14,3%) fue colonizado por dos cepas de E. coli multirresistente que produce beta-lactamasa NDM-5. Estas E. coli eran resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, a los carbapenémicos y a varias otras familias de antibióticos. Se aislaron enterobacterias productoras de BLEE/AmpC en ocho perros (8/22 mascotas, 36,4%) y tres dueños (3/24 dueños, 12,5%). En dos hogares, tanto el perro como el dueño portaban la misma bacteria productora de ESBL/AmpC.

No fue posible demostrar la dirección de la transmisión, sin embargo, en tres de los hogares en Portugal, el momento de las pruebas positivas para las bacterias productoras de BLEE/AmpC sugiere fuertemente que, al menos en estos casos, las bacterias estaban siendo transmitidas, pasó de mascota (dos perros y un gato) a humano.

"Nuestros hallazgos subrayan la importancia de incluir a los hogares con mascotas en los programas nacionales que monitorean los niveles de resistencia a los antibióticos", aporta Menezes. "Aprender más sobre la resistencia en las mascotas ayudaría al desarrollo de intervenciones informadas y específicas para salvaguardar la salud tanto animal como humana".

Las bacterias pueden transmitirse entre mascotas y humanos al acariciar, tocar o besar y a través de la manipulación de las heces. Para prevenir la transmisión, los investigadores recomiendan que los propietarios practiquen una buena higiene, incluido lavarse las manos después de acariciar a su perro o gato y después de manipular sus desechos.

"Cuando su mascota no se sienta bien, considere aislarla en una habitación para evitar la propagación de bacterias por toda la casa y limpie a fondo las otras habitaciones", concluye Menezes. Todos los perros y gatos fueron tratados con éxito por sus infecciones. Los propietarios no tenían infecciones y por lo tanto no necesitaban tratamiento.