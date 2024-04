En una borraja o en un parque urbano: estos son los lugares donde puede encontrarse una culebra bastarda

Muchas personas padecen ofidiofobia, o en otras palabras, miedo a las serpientes. Hay algunas que con un solo mordisco, pueden matar, pero lo cierto es que la mayoría de las que se encuentran en Aragón no son venenosas y no deberían causarnos temor. Este mismo martes apareció un ejemplar juvenil de culebra bastarda en una caja de borrajas de un supermercado ecológico de Zaragoza. Una especie -según cuentan desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca- inofensiva para el hombre que se dedica a capturar ratas y ratones. No obstante, pese a saber de su inocencia, el miedo inicial es inevitable.

Podemos toparnos con estas serpientes en el campo, en pueblos o incluso en la ciudad. Pero, ¿cómo de normal es encontrar este tipo de reptil en el día a día? Chabier González, veterinario en el centro de La Alfranca, ha contado a HERALDO que abril y mayo son los meses en los que más suelen dejarse ver. "Han salido de la hibernación y no son discretas, quieren buscar su alimento libremente sin ocultarse", relata González, aunque especifica que ellas tienen mucho más miedo a los humanos que viceversa.

Por ello, localizar una serpiente en un producto procedente del campo, aunque no es lo habitual, no debería sorprendernos. "Por las mañanas, no son capaces de regular su temperatura y escogen lugares para refugiarse", explica refiriéndose a que la culebra bastarda encontrada en la borraja, que podría haberse recogido en una hoja por el frío.

Pero además de cerca de entornos naturales, estos animales pueden dejarse ver en zonas urbanas. Chabier relata que en la ciudad estarían en parques urbanos ubicados cerca del campo o en terrenos recientemente urbanizados donde solían campar libremente. Este tipo de culebras bastardas no son peligrosas, aunque en su edad adulta pueden alcanzar los dos metros, convirtiéndose así en las más grandes de Europa.

Esta es una de las serpientes más frecuentes en Aragón y sólo vive en la península Ibérica, una parte del sur de Francia y el Maghreb. Además de esta, se pueden encontrar en la comunidad otros cuatro tipos. Las más pequeñas son las lisas y las de escalera. También las hay en ríos -llamadas de agua- que imitan a las víboras, principalmente por la forma que adoptan al ser amenazadas. Y, finalmente, hay dos especies que sí que son peligrosas, la víbora áspid y la hocicuda.

