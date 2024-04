Aragón, a la vanguardia en el cribado neonatal, ya detecta 39 enfermedades con la prueba del talón

El anuncio hecho este lunes por Pedro Sánchez de ampliar el cribado neonatal para detectar hasta 11 enfermedades no afectará a Aragón, Comunidad "pionera" en la implantación de este programa, donde lleva más de 50 años funcionando y permite detectar en la actualidad hasta 39 enfermedades distintas en recién nacidos.

Así lo indica el doctor José Ignacio Labarta, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Infantil de Zaragoza, donde cada año se realizan entre 15.000 y 16.000 pruebas del talón, que es como se conoce popularmente al programa.

La prueba -explica este endocrino pediátrico- se hace a los recién nacidos entre el segundo y el tercer día de vida, pasadas las 48 horas, y persigue detectar enfermedades de tipo metabólico, hormonal y de otro tipo, cuya detección precoz en tiempo asintomático permita establecer un tratamiento que mejora claramente el pronóstico de la enfermedad y previene la aparición de secuelas.

Así pues, la prueba del talón recibe precisamente este nombre de la dinámica de la muestra, que consiste en obtener "un poquito de sangre" del talón del recién nacido para analizarla en busca de hasta 39 enfermedades distintas en Aragón, que van desde el hipotiroidismo congénito o la fibrosis quística a distintas aminoacidopatías, acidurias orgánicas y defectos de la beta oxidación de ácidos grasos. Enfermedades "más y menos prevalentes" que, en cualquier caso, requieren de un diagnóstico precoz para su correcto abordaje.

"En algunos casos, como en prematuros o gemelos, puede haber necesidad de repetir la prueba a los 15 días, y se hace siempre antes de abandonar el hospital. Si la familia se va a su casa sin hacer la prueba es un fallo del programa", añade el jefe del Servicio, quien informa de que la prueba del talón se extiende también al ámbito privado. "A todo recién nacido en Aragón, antes de abandonar la maternidad, nazca donde nazca, se le hace la toma de la muestra y esta se remite al Servet", informa.

El Miguel Servet de Zaragoza es en estos casos el hospital de referencia que canaliza y recoge este tipo de muestras procedentes no solamente de Aragón, sino también de recién nacidos de Navarra y La Rioja.

"No puede ser que según la comunidad en la que vivas haya mejores cribados, mejores calendarios de vacunaciones, etc., porque la salud no debería depender del distrito postal"

Los médicos consultados sacan pecho del programa e insisten en que la Comunidad se sitúa a la vanguardia en España en la detección y el diagnóstico de este tipo de enfermedades en recién nacidos por medio de este programa de cribado neonatal. "Evidentemente, supone un gran avanve de la medicina preventiva para poder hacer un diagnóstico precoz e instalar un tratamiento, ya que mejora claramente el pronóstico de la enfermedad. El ejemplo claro es el hipotiroidismo congénito. Hacemos una detección a los tres días de vida y a los siete ya está el niño con un tratamiento que evita las secuelas", explica Labarta.

Rigor y empatía

A la hora de informar acerca del diagnóstico, este endrocrino pediátrico destaca la importancia de tener "especial cuidado" y buscar las "mejores palabras" para ello, sin ocultar la realidad a las familias. "Es muy importante asumir que una pareja joven que tiene un crío, que ha nacido bien, se va a su casa y al sexto o séptimo día le llaman del hospital para decirle que ha salido alta, es un shock, y eso hay que manejarlo siempre con rigor y empatía", subraya este especialista, quien aconseja dar la información "en positivo", con la importancia que ello tiene, pero haciendo ver que se puede instaurar un seguimiento y que las unidades clínicas que lo realizan "están formadas por pediatras especializados que ofrecen mucha garantía", concluye Labarta.

Gracias a este programa, Aragón es hoy la comunidad autónoma que más enfermedades detecta en el cribado neonatal. "Vamos por delante de lo que se quiere establecer en el resto de España, lo cual es una gran noticia para los niños aragoneses y, efectivamente, debería ser igual en todas las CC. AA. No puede ser que según la comunidad en la que vivas haya mejores cribados, mejores calendarios de vacunaciones, etc., porque la salud no debería depender del distrito postal", defiende, por su parte, la doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.