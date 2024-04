La fruta que los científicos recomiendan comer a diario y los aztecas apodaban 'testículo'

Mucha gente conoce las propiedades de la fruta de moda en España, ya que está cargada de grasas saludables. No obstante, no hay tantas personas que sepan que el aguacate es originario de México, Colombia y Venezuela y que los antiguos aztecas lo llamaban 'ahuacatl', que significa testículo. Y es que, "consideraban al aguacate un fruto afrodisíaco", tal y como explica la Federación Española de la Nutrición (FEN).

Los primeros españoles que llegaron a América lo bautizaron con el nombre de 'Pera de las Indias', "por su semejanza externa con las peras españolas", apunta la FEN. Y, desde hace ya varios años, muchos españoles lo han incluido en su dieta diaria porque el aguacate tiene solo 134 calorías por cada 100 gramos y aporta una gran cantidad de nutrientes. De hecho, aporta hasta 20 vitaminas y minerales.

La Organización Mundial del Aguacate ha afirmado que es una de las frutas con más alto contenido en grasas saludables para el cuerpo, muy similar al aceite de oliva. Por tanto, incluirlo en la dieta diaria puede ser una gran opción.

Cuántos aguacates se pueden comer a la semana

A raíz de incorporar el aguacate a la dieta, algunos se preguntan ¿cuántos aguacates se pueden comer a la semana? Y, un estudio acaba de responder. La revista 'Current Developments in Nutrition' ha publicado que comer un aguacate al día puede mejorar la calidad general de la dieta. Un equipo de investigadores del Departamento de Ciencias Nutricionales de Penn State, dirigido por la profesora Kristina Petersen ha examinado cómo comer un aguacate por día afecta la calidad general de la dieta.

Propiedades y beneficios del aguacate

Tal y como explica la FEN, un aguacate de peso medio 200 gramos aporta el 33% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para un hombre de 20 a 39 años con actividad física moderada y un 38% en el caso de la mujer con las mismas características. Entre los minerales, el aguacate es fuente de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

En cuanto a su composición vitamínica, el aguacate es fuente de vitamina E (un potente antioxidante), a diferencia del resto de las frutas que apenas la contienen. Y, como no, es una fuente también muy rica de vitamina C y vitamina B6.

