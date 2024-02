La planta medicinal que ayuda a mejorar tu estado de ánimo y protege la memoria

Las plantas medicinales han sido utilizadas durante siglos por diversas culturas para tratar y prevenir enfermedades, y su popularidad persiste en la actualidad debido a sus múltiples beneficios para la salud. Estas hierbas y plantas no solo aportan propiedades curativas, sino que también pueden complementar una dieta equilibrada y promover un bienestar general. Y, algunas como el romero son muy conocidas en España por ayudar a combatir enfermedades, otras como la bacopa no tanto. No obstante, esta última posee multitud de propiedades beneficiosas.

La Bacopa monnieri, comúnmente conocida como bacopa, es una planta medicinal que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional ayurvédica por sus posibles beneficios para la salud cognitiva y el bienestar general.

Se trata de una planta acuática que crece en zonas pantanosas subtropicales (India, Pakistán, Vietnam, Taiwán y sur de China). En España se la conoce como "hisopo de agua" y se utiliza para decorar jardines y acuarios. Pero, la medicina natural extrae sus propiedades para crear suplementos alimenticios con esta planta.

Propiedades y beneficios de la bacopa

Un estudio publicado en la revista científica 'Phytomedicine' (titulado: "Bacopa monniera, una reputada planta nootrópica: una descripción general") explica que la Bacopa monniera es una medicina ayurvédica tradicional, utilizada durante siglos como agente potenciador de la memoria, antiinflamatorio, analgésico, antipirético, sedante y antiepiléptico. La planta, el extracto de la planta y los bacósidos aislados (los principales principios activos) han sido investigados exhaustivamente en varios laboratorios por sus efectos neurofarmacológicos y hay varios informes disponibles que confirman su acción nootrópica.

Este mismo estudio afirmó que los adultos sanos que tomaron 300 miligramos de Bacopa monnieri al día, durante 12 semanas, presentaron una mejora de la memoria, de la capacidad de procesar información visual y del aprendizaje. Y, ahora, esta investigación ha sido respaldada por esta otra compartida en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

Por otro lado, los bacósidos que contiene esta hierba, según indica Salud Natural Herbolarios, son principios activos neuroprotectores, antioxidantes e inmunoreguladores. Estas sustancias potencian la memoria y las funciones cognitivas, además de reducir la ansiedad, la depresión y el estrés.