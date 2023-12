El superalimento que genera colágeno y ayuda a frenar el envejecimiento

Los superalimentos y las plantas medicinales han ganado mucha popularidad en los últimos años, debido a los beneficios que aportan de manera cien por cien natural. Como la avena, que no solo es un aliado para una dieta equilibrada, sino que también puede contribuir significativamente al bienestar general, incluido el sueño reparador, la salud cardiovascular y la función cerebral óptima. Además, cada vez se come más en España, sobre todo en el desayuno. Pero, existen unas semillas que nos aportan mucho colágeno y nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y no son tan famosas en España.

Nos referimos a las semillas de chía, unas diminutas, de color marrón, negro o blanco. Provienen de una planta de la familia de la menta y proporcionan varios nutrientes importantes en solo unas pocas calorías y en un pequeño empaque, según explican los expertos de Medline Plus.

Por su parte, el colágeno es una proteína que se encarga de formar los elementos estructurales del cuerpo humano, siendo necesario para la piel, los huesos, articulaciones, músculos, pelo y uñas. Esta proteína también tiene un papel importante en la piel. De hecho, es la más importante de la dermis, la capa gruesa de la piel situada entre la epidermis (capa exterior) y la hipodermis (tejido subcutáneo), pero a medida que una persona envejece, la producción de colágeno disminuye y las células de la dermis van perdiendo fortaleza y flexibilidad.

Propiedades de las semillas de chía

La producción de colágeno de una persona disminuye conforme envejece, por eso, tomar alimentos que ayuden a generar ese colágeno es una gran opción para evitar el envejecimiento prematuro. Y, las semillas de chía son famosas porque tienen 60 % de omega-3, el cual ayuda a la producción de colágeno.

Las semillas de chía también son ricas en ácidos grasos esenciales: omega-3 y omega 6. Los ácidos grasos esenciales son sustancias grasas que su cuerpo necesita para funcionar. El cuerpo no los produce y usted debe obtenerlos de los alimentos, según Medline Plus.

Cómo comer semillas de chía

Las semillas de chía se pueden agregar o espolvorear sobre casi cualquier cosa. No se necesita ninguna preparación: a diferencia de las semillas de lino, las semillas de chía no necesitan ser molidas para lograr los máximos beneficios.

Es decir, las puedes añadir a tus yogures de la cena o el desayuno, a las ensaladas o, incluso, al pan rallado para cualquier receta. De esta forma, las tendrás muy presentes en tu dieta.