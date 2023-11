Espirometrías a pie de calle para diagnosticar la EPOC: "El 70% de los enfermos desconoce que lo son"

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que afecta a un 12% de la población.

Los datos hablan por sí mismos. Y es que, según los últimos estudios de la Sociedad Española de Patología de Aparato Respiratorio (SEPAR) en torno al 70% de los enfermos de EPOC -o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- desconoce que lo son. Así lo explica Alfonso Pérez Trullén, jefe de servicio de Neumología del hospital Clínico Universitario de Zaragoza donde este miércoles, 15 de noviembre, decidieron realizar espirometrías a pie de calle como forma de prevención con motivo del Día Mundial del EPOC.

“Según los estudios, su prevalencia se sitúa entre un 11,8 y un 12% en la población nacional, datos que se replican en Aragón. El infradiagnóstico es uno de sus mayores riesgos”, denuncia el especialista. ¿El perfil medio? Varones con hábito tabáquico. "Aunque cada vez son más las mujeres", incide.

Decenas de personas se acercaron este miércoles hasta el puesto organizado por Esteve Teijin, compañía especializada en terapias respiratorias domiciliarias que da servicio a 17.000 pacientes de EPOC en España -de los cuales 2.000 se encuentran en Aragón-, donde tenían la oportunidad de hacerse una espirometría.

Se trata de un método fundamental y sencillo para el diagnóstico de esta enfermedad así como una técnica básica de exploración de la función respiratoria que mide el volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los pulmones. “A nosotros nos sirve para cuantificar el grado de obstrucción que hay en la vía aérea. Primero para realizar un diagnóstico y después para cuantificar el grado de lesión y comprobar el resultado del tratamiento aplicado”, explica el doctor.

Alfonso Pérez Trullén, jefe de servicio de Neumología del hospital Clínico Universitario de Zaragoza, Laura Cobo, enfermera de la compañía Esteve Teijin, y Javier Bespín. Camino Ivars

¿El objetivo de esta iniciativa a pie de calle? Hacer pedagogía sobre la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Pero, ¿qué provoca esta obstrucción pulmonar que se traduce en la dificultad del paso de aire por los bronquios? “Puede ser ocasionado por cualquier irritante, aunque uno de los mayores causantes suele ser el tabaco”, especifica. Y es que una exposición de forma continuada o crónica a una de estas sustancias puede derivar en una bronquitis crónica o en un enfisema pulmonar.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera la EPOC la tercera causa de muerte en el mundo con más de tres millones de defunciones en el año 2019. Según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, tan solo en 2019 se registraron en España casi 14.000 defunciones por EPOC -9.900 hombres y 3.900 mujeres-. “Una cifra muy superior a la de personas fallecidas por accidente de tráfico, que se situaron en este mismo año en 1.755”, destaca Javier Bespín, fisioterapeuta respiratorio, una especialidad “completamente desconocida”, reivindica.

En cuanto a este trastorno respiratorio frecuente, su principal síntoma es la disnea, o lo que es lo mismo, la dificultad para respirar, especialmente cuando se realiza algún ejercicio o esfuerzo físico. “También son habituales la tos crónica, las sibilancias y el cansancio”, añade Bespín, que reconoce que la prevención de la patología respiratoria “es algo fundamental”. Y es que, las personas que padecen EPOC también son más propensas a sufrir otros problemas de salud como infecciones pulmonares, cáncer de pulmón o enfermedades del corazón.

Uno de cada cuatro

Una de cada cuatro personas que se han acercado a realizar la prueba hasta el stand del hospital zaragozano mostraban una obstrucción respiratoria. “Hemos tenido una fila durante toda la mañana, no en vano existe una gran lista de espera para este tipo de pruebas”, afirma Laura Cobo, enfermera de la compañía que asegura que la mañana ha sido “intensa”. Entre los zaragozanos que han participado en la campaña la gran mayoría contaba con algún antecedente en la familia “y tan solo querían descartar”, añade la sanitaria.

“Nosotros recogemos unos datos genéricos del paciente, como la edad, el peso, la altura o el género… y realizamos la prueba con la que medimos su capacidad pulmonar. Cuando se sitúa por debajo del 80% es necesario acudir al médico para una revisión ya que puede ser una señal de alerta”, afirma.

Y es que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica no tiene cura, pero sí tratamiento. Actualmente las terapias más extendidas son la farmacología y la oxigenoterapia, además, adoptar un cambio de hábitos puede ayudar a mejorar el tratamiento, evitar complicaciones y a tener un mejor control de la enfermedad.

Testimonio de Zaragoza

Lourdes Cano fue diagnosticada de EPOC en 2015. Hasta entonces jamás había oído hablar de esta enfermedad. “Comencé a cansarme mucho y a encontrarme mal, pero no sabía por qué. Fui al médico de cabecera y me mandó directamente a urgencias”, relata la zaragozana de 52 años. Fue entonces cuando le pusieron su primer tratamiento de oxígeno.

“Al principio no me lo tomé muy en serio, y cuatro años después volví a ser ingresada con una saturación de apenas el 40%. No recuerdo nada. Tuvo que venir a recogerme una ambulancia”, afirma. Hoy convive con esta enfermedad “de la que nadie habla y que muy pocos conocen” -lamenta- y asiste a un grupo de pacientes del Clínico los lunes, miércoles y viernes para hacer rehabilitación. “Hacemos ejercicios y nos dan trucos para respirar mejor. La verdad es que noto la mejoría”, añade.

La zaragozana asegura que la celebración del Día Mundial del EPOC es necesaria para visibilizar una situación que se lleva en solitario. “Muchas veces la gente cree que eres una vaga porque no te apetece hacer nada. Es difícil ponerse en la piel de alguien que vive esto, por eso necesitamos que se hable”, concluye.