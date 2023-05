Crece la demora para una densitometría ósea al quedar "obsoleto" el aparato del Servet

María Salazar, una paciente zaragozana de 55 años, lleva más de seis meses esperando una densitometría, la prueba que determina la densidad ósea y que se utiliza para el diagnóstico de la osteoporosis, entre otras enfermedades de los huesos. "Fui al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en noviembre y el especialista me pidió esta prueba, pero como no me llamaban volví a reclamar tres veces. En febrero me dijeron que estaba averiado el aparato del Servet desde agosto o septiembre, y que estaban dando citas con un retraso de seis meses", relata esta paciente, que finalmente ha sido derivada al Hospital Militar de Zaragoza para el estudio.

La prueba en cuestión, que se utiliza para el diagnóstico de la osteoporosis, se realiza en estos momentos a los pacientes del sector II en este otro centro hospitalario. "La tecnología de aquí se quedó obsoleta y se decidió optimizar la del Hospital General de la Defensa", afirman fuentes del Servet.

En la práctica, la no sustitución de este aparato supone aumentar la demora para esta prueba de la osteoporosis, una enfermedad "silenciosa" que afecta a cada vez más mujeres. Según el último informe de prevalencia de esta enfermedad en Aragón, la tasa es de un 10% en mujeres y un 6% en hombres que son pacientes del sector II.

Los especialistas consultados reconocen que al no disponer de este aparato la lista de espera para esta prueba está aumentando. "Demoras tiene que haber porque antes teníamos la máquina en el Servet y ahora solo está el del Militar, que está asumiendo las dos, y se va notando", apunta el doctor Chesus Beltrán, médico reumatólogo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Una densitometría mide el riesgo de fractura de una persona. Guillermo Mestre

Según indica este especialista, hace años, cuando empezaron a utilizar esta máquina para determinar el riesgo de fractura que tiene una persona, había una lista de espera que llegaba a los dos años. "Eso se consiguió racionalizar y hemos estado durante mucho tiempo manejando listas de espera de un par de meses para esta prueba. A nadie le gusta esperar, pero para una patología como la osteoporosis, que no requiere una prueba urgente como sería una resonancia para un cáncer, es un tiempo razonable. El problema es que ahora se va estirando la lista y cuanto más tiempo pasemos con un aparato solo, más retraso se va acumulando", asegura este médico.

Selección de pacientes de riesgo

La densitometría es una de las pruebas "más potentes" que existen para determinar el riesgo de fractura de una persona y se realiza por medio de un aparato que mide la cantidad de hueso. Según explica este médico rehabilitador, no es una prueba "de rutina" sino de selección de pacientes en riesgo de sufrir osteoporosis, y por medio de la misma se puede hacer una mejor evaluación y determinación del tratamiento.

Esta enfermedad, que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal, es más frecuente en mujeres que en hombres, y entre otros factores de riesgo, además de la edad y del sexo, figuran también los antecedentes de una serie de fracturas. De esta forma, puntualiza este especialista, se valoran distintos factores antes de pedir una densitometría. "Hay situaciones en las que no es necesario esperar a esta prueba para iniciar el tratamiento, pero siempre es un dato más que te ayuda o te apoya para pautar un medicamento u otro", señala este experto, quien sí ve conveniente revisar y considerar la historia clínica de personas mayores de 60 o 65 años, especialmente mujeres, que puedan ser susceptibles de hacerse esta prueba para detectar una enfermedad que no da síntomas.

"Científicamente se acuñó el término de epidemia silenciosa porque uno no se da cuenta de que va perdiendo hueso. Y a partir de los 30 o 40 años, que es cuando alcanzamos el pico de masa ósea, se empieza a perder automáticamente en un proceso normal de envejecimiento", advierte este médico.

La menopausia, junto a otros factores como el tabaquismo o la toma de corticoides, aumenta también el riesgo de sufrir osteoporosis en el caso de la mujer, ya que en este periodo se produce una pérdida más acelerada de masa ósea, aunque tampoco se perciba. "Lo que se nota es cuando aparece la fractura, que es lo que hay que tratar de evitar, que haya una pérdida de tal intensidad que junto a otros factores de riesgo nos alarten del riesgo de fractura", puntualiza este doctor.

El aparato que se utiliza para hacer esta prueba está basado en rayos X, pero con una baja radiación, motivo por el cual se ubica en los servicios de radiología, aunque no todos los hospitales aragoneses cuentan con esta tecnología. "Unas 30 densitometrías equivalen a una radiografía de tórax o de pulmón. La prueba se realiza en una camilla con un brazo articulado por encima que hace el barrido y determina el contenido de calcio en el hueso", detalla este médico, que al igual que otros compañeros del Servet está "pendiente" de que puedan disponer pronto de un nuevo densitómetro para reducir la lista de espera de esta prueba.

Además de este aparato, en Aragón, hay dos densitómetros más: uno en el Hospital Militar -que da actualmente servicio al sector II- y otro en una clínica privada de Zaragoza, según precisan fuentes de la consejería de Sanidad, quienes matizan que no se trata de una prueba muy extendida. Por su parte, fuentes hospitalarias del Servet aseguran que la oferta actual es similar a la que había antes. "El aparato de aquí está obsoleto y el del Militar es mejor y estaba con poco uso. Se ha optimizado la tecnología disponible", concluyen las mismas fuentes.