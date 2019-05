El 28% de los hombres de 35 a 50 años de edad corre riesgo de osteoporosis

Una investigación publicada en 'Journal of the American Osteopathic Association' encontró que el 28 por ciento de los hombres y el 26 por ciento de las mujeres entre los 35 y 50 años de edad tenían osteopenia, un precursor de la osteoporosis. Los hallazgos sorprendieron a los participantes e investigadores, quienes no esperaban que la afección fuera más prevalente en los hombres.

La osteopenia ocurre cuando los huesos son más débiles de lo normal, pero aún no se rompen fácilmente. La investigación sugiere que las evaluaciones de la salud ósea pueden ayudar a los adultos de mediana edad a comprender su futuro riesgo de osteoporosis. Las fracturas son a menudo el primer síntoma de la osteoporosis después de años de pérdida ósea silenciosa y progresiva.

"Por lo general, asociamos la pérdida de la densidad mineral ósea con las mujeres posmenopáusicas, pero nuestros hallazgos mostraron un riesgo elevado en los hombres más jóvenes", dice la líder del estudio, Martha Ann Bass, profesora asociada de Salud, Ciencias del Ejercicio y Gestión Recreativa en la Universidad de Mississippi, en Estados Unidos. "Casi todos los participantes que se encontraron con osteopenia se sorprendieron y creo que este es un problema más frecuente de lo que nadie esperaba", añade.

En su estudio, Bass analizó la densidad mineral ósea de 173 adultos entre 35 y 50 años. Se escaneó la cadera femoral y la columna lumbar de los participantes, utilizando absorciometría de rayos X de energía dual, que se ha demostrado que es precisa, mientras se expone a los pacientes a una dosis mínima de radiación. Basándose en los hallazgos, Bass cree que se debe escanear a más adultos de mediana edad para comprender su riesgo y establecer una línea de base para el monitoreo.

Mantener los huesos fuertes

La densidad mineral ósea (DMO) se mide para determinar la salud ósea. La nutrición, el estilo de vida, el medio ambiente, la actividad física y la genética contribuyen a la DMO y se cree que el pico de DMO se establece a los 30 años de edad. La DMO disminuye naturalmente con la edad, lo que significa que las personas que no establecen huesos lo suficientemente fuertes cuando son adultos jóvenes tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades como osteoporosis en el futuro.

Bass dice que la mejor manera de mantener la DMO es a través de ejercicios con pesas, caminar, correr y saltar. El levantamiento de peso moderado también es beneficioso, aunque se recomienda a los adultos mayores que mantengan una buena forma y eviten los pesos excesivamente pesados.

Bass también notó que muchos de los hombres que participaron en su estudio tenían fuertes hábitos de ejercicio, aunque la mayoría informaba que la bicicleta era el ejercicio de su elección. Al igual que la natación, la bicicleta beneficia al sistema cardiovascular, pero no soporta peso.

Aunque una dieta balanceada siempre es importante, los pacientes pueden sobreestimar el valor del calcio para mantener la salud ósea. "El calcio juega un papel más importante cuando los huesos aún se están desarrollando -dice Bass-. Después de eso, el cuerpo comienza a depender del ejercicio con pesas para mantener los huesos fuertes. Realmente se reduce a usarlo o perderlo".

