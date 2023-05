La investigación en alzhéimer apremia: si no se frena, los casos se duplicarán en 20 años

El envejecimiento de la población conllevará que, en los próximos 20 años, los casos de enfermedad de Alzheimer se dupliquen a los 2 millones si no se logra un tratamiento para frenar su avance, y todo ello sin contar con que cada vez son más los menores de 65 años diagnosticados, que ya suponen el 13 %.

Son algunos datos que este martes han ofrecido expertos de la Fundación Pasqual Maragall, la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), CITA Alzheimer y la Fundación Cien en la jornada 'Actualidad de la investigación científica de la enfermedad de Alzheimer y las necesidades de las personas afectadas' celebrada en el Senado.

"La enfermedad de Alzheimer es como el elefante en la habitación. Ese enorme elefante que es ignorado por los responsables públicos pese a su evidente e incómodo tamaño", ha comenzado Cristina Maragall, presidenta de la Fundación, que ha cifrado en alrededor de un millón los casos en España.

Una cifra que podría duplicarse en dos décadas, colapsando así el sistema sanitario y social, y que solo se podrá evitar "mediante el avance de la investigación y la ciencia".

El coste económico anual de cada paciente ronda los 32.500 euros de media, pero también tiene un enorme coste familiar: en el contexto de una enfermedad que puede prolongarse hasta 20 años, el 30 % de las personas cuidadoras están obligados a hacer ajustes en su vida para conciliar, y el 12 % se ven incluso obligadas a abandonar su trabajo.

Cuidadores que, en su inmensa mayoría, son mujeres (76 %), como ocurre con los pacientes, de los que solo el 32 % son hombres, ha recalcado Mariló Almagro, presidenta de la Ceafa.

Así, no es que sea "un gran tsunami que nos va a venir", sino que "ya está el agua por encima de la rodilla", porque no hay que olvidar el nuevo perfil de paciente, el menor de 65 años, que representa un 13 %. "¿Y qué va a pasar con estas personas ya no tan mayores que tienen a su cargo a persona dependiente y a su hijo?", se ha preguntado.

No obstante, los expertos han abierto la puerta al optimismo, de modo que Pascual Sánchez, director científico de la Fundación CIEN, ha hablado de nuevos fármacos que ya han dado "resultados muy robustos" para retrasar el progreso de la enfermedad, a los que se suman otras "tres revoluciones" para retrasar la aparición de la dependencia.

La primera es la genética, que "está iluminando el camino de estas enfermedades" permitiendo conocer su causa; la segunda, los marcadores digitales, que vienen de la Inteligencia Artificial, con los que se monitoriza a distancia los datos biométricos de los pacientes para detectar los primeros síntomas "en cómo duerme, cómo habla o cómo se mueve".

Y, sobre todo, la capacidad de diagnosticarla con un análisis de sangre, que podría ser una realidad en menos de cinco años, y que posibilitará detectar incluso el Alzheimer preclínico en pacientes que aún no han desarrollado síntomas, pero que ya tienen la patología en su cerebro.

Pero hace falta inversión. "Nunca ha pasado que cuando le hemos dado un problema a la ciencia, no lo haya solucionado", ha enfatizado Arcadi Navarro, director Fundación Pasqual Maragall.

En este sentido, Pablo Martínez, director científico CITA Alzheimer, ha abogado por un Plan Nacional del Alzheimer, porque el actual 2019-2023 "está muerto". "Desengañaos. No está, no existe, es un plan que abarcaba muchísimo y no abarcaba nada", y al final es el código postal el que sigue decidiendo si una persona tendrá diagnóstico y tratamiento o no.