El hongo cordyceps existe: qué es y qué probabilidades hay de contagio

No pertenecen a la ciencia ficción: el hongo cordyceps existe.

Los hongos del género cordyceps son parásitos, mayormente de insectos y otros artrópodos, que logran introducirse en dichos bichos, invadiendo su micelio lo invade y reemplazando los tejidos del huésped, mientras que el cuerpo fructífero puede llegar a adquirir diversas formas: cilíndrico, ramificado o de formas complejas.

El estroma -tejido conjuntivo que constituye la matriz o sustancia fundamental de un órgano- tiene varios peritecios pequeños y en forma de botella que contienen ascas -célula sexual productora de esporas de los hongos-. Estas poseen ascosporas filiformes que la mayoría de las veces se abren en fragmentos que son infecciosos.

Esta es la explicación científica de lo que es exactamente un hongo del que ahora surge mayor interés, debido a la serie de HBO 'The Last of Us' basada en el popular videojuego del mismo nombre, que presenta un futuro distópico tras una epidemia causada por el cordyceps.

La trama se fundamenta en lo siguiente: los hongos entran en el exoesqueleto de las hormigas carpinteras, sus víctimas favoritas, manipulando su comportamiento, haciéndoles trepar a los árboles hasta llegar a un lugar favorable para su eclosión.

Es cuando el parásito obliga a su huésped a morder fuertemente una hoja del árbol, fijándose a ella. Después, comienza la parte más terrorífica del proceso, con la cabeza del insecto reventando desde dentro para liberar un tallo que procederá a expulsar aún más esporas.

Aunque la historia es ficticia, la realidad es que el cordyceps existe y abarca unas 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América. El argumento de 'The Last of Us' crea la duda que, en estos momentos, algún seguidor de la serie puede plantearse: ¿es posible que una infestación de cordyceps acabe con la humanidad?

Por mucho que la trama apunte al calentamiento global como una posible causa, un artículo en el medio de comunicación especializado 'Cnet' asegura que es "poco probable". "La aparición de una variedad capaz de afectarnos dependería de un proceso tan a largo plazo como la evolución".